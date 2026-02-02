Погода в Україні 3 лютого — де будуть екстремальні морози

Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 3 лютого, втримуються дуже сильні морози і найближчої ночі очікується -22...-28 °C. Водночас антициклон організує суху погоду.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 3 лютого

Діденко розповіла, що найближчої ночі температура повітря опуститься до -22...-28 °C, а на південному заході, півдні та південному сході до -17...-22 °C. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть -14...-20 °C, на півдні -4...-11 °C. Водночас на Закарпатті буде близько 0 °C.

Прогноз погоди на 3 лютого. Фото: Наталка Діденко

"Антициклон організує суху погоду — на карті внизу добре видно, як він затягує холод до нас прямісінько з Арктики, зараз ми спостерігаємо ультраполярне вторгнення холоду!" — сказала синоптик.

За її словами, опадів у вівторок не передбачається, а вночі буде чисте та зоряне небо.

Погода у Києві 3 лютого

У Києві найближчої ночі очікується сильний мороз -22...-25 °C, а вдень -12...-15 °C. Опадів також не передбачається.

Діденко зазначила, що послаблення морозів очікується вже з 5 лютого. Температура повітря суттєво підвищиться, проте з'являться опади та посилиться вітер.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень 2-8 лютого. В окремих регіонах можливий туман, слабка ожеледь та рвучкий вітер з поривами 15-20 м/с.

Водночас бабак Тимко спрогнозував, коли до України прийде справжня весна. Цього року він побачив свою тінь, що говорить про затримку весни.