Погода на тиждень 2-8 лютого — де будуть аномальні морози

Упродовж наступного тижня 2-8 лютого в Україні буде аномальна холодна погода. В окремих регіонах можливий туман, слабка ожеледь та рвучкий вітер з поривами 15-20 м/с.

Погода в Україні 2 лютого

У понеділок, 2 лютого, в більшості областей України очікується морозна погода, але без істотних опадів. Лише в Криму, на півдні Одещини, у Приазов'ї та на Донбасі пройде сніг, часом значний. На дорогах ожеледиця.

Вітер у південній половині північно-східний, у решті регіонів змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря на північних північно-західних та північно-східних областях вночі -24…-29 °С, інших регіонах -14…-21 °С; вдень -12...-18 °С, у південній частині та на Закарпатті -3...-8 °С.

Погода в Україні 3 лютого

У вівторок в Україні теж утримається холодна погода з ожеледицею на дорогах. Вночі температура повітря коливатиметься в межах -17...-22 °С, місцями крім південної частини -24...-29 °C. Вдень температура підніметься до -10...-16 °C, а у південній половині та на крайньому заході 0...-7 °С.

Погода в Україні 4 лютого

У західних областях 4 лютого буде сніг, який перейде у дощ та мряку. Місцями можлива ожеледь і туман. В інших регіонах без опадів.

Температура повітря в північних, центральних та східних областях вночі -20...-26 °С, на решті території -8...-15 °С, вдень -2...-9 °С, у північних та східних областях -10...-15 °С.

Погода в Україні 5 лютого

У четвер, 5 лютого, в західній частині місцями пройде невеликий сніг, часом з дощем. На решті території країни без опадів. Вночі місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер у північних та східних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с, в інших регіонах південно-східний, 5 – 10 м/с, на заході вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря в північних та східних областях вночі -17...-23 °С, вдень -8...-13 °С; на решті території вночі -2...-13 °С, вдень -6...+2 °С.

Погода в Україні 6 лютого

Опади у вигляді снігу, дощу та мряки 6 лютого пройдуть у західних областях. В решті регіонів буде суха погода. У п'ятницю переважатиме східний та південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря в північних та східних областях вночі -15...-20 °С, вдень -7...-12 °С; в решті регіонів вночі 0…-10 °С, вдень -6…+3 °С, на Закарпатті до +9 °С.

Погода в Україні 7 лютого

У суботу, 7 лютого, на півдні та у західних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді снігу та дощу, в решті регіонів буде сухо. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень у східній частині пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря в північних та східних областях вночі -9...-14 °С, вдень -3...-8 °С; в інших регіонах вночі -3...-8 °С, вдень -4...+1 °С.

Погода в Україні 8 лютого

Під впливом атмосферних фронтів 8 лютого з півдня по всій країні пройдуть опади у вигляді снігу, на півдні та у центрі з дощем. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер на Правобережжі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у решті регіонів південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С.

Нагадаємо, синоптик Діденко попередила про пронизливий мороз на Стрітення. Вночі, 2 лютого, температура повітря знизиться до -28 °C.

Також синоптики дали прогноз погоди на весну. Після холодної зими температура ще неодноразово змінюватиметься без різкого переходу до стабільного тепла.