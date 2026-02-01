Видео
Главная Метео Аномальные морозы и порывистый ветер — погода на неделю

Аномальные морозы и порывистый ветер — погода на неделю

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 23:27
Погода на неделю 2-8 февраля — где будут аномальные морозы
Мороз и снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В течение следующей недели 2-8 февраля в Украине будет аномально холодная погода. В отдельных регионах возможен туман, слабый гололед и порывистый ветер с порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 2 февраля

В понедельник, 2 февраля, в большинстве областей Украины ожидается морозная погода, но без существенных осадков. Только в Крыму, на юге Одесской области, в Приазовье и на Донбассе пройдет снег, временами значительный. На дорогах гололедица.

Погода в Україні 2 лютого
Карта температур в Украине 2 февраля. Фото: Метеопост

Ветер в южной половине северо-восточный, в остальных регионах переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха на северных северо-западных и северо-восточных областях ночью -24...-29 °С, в других регионах -14...-21 °С; днем -12...-18 °С, в южной части и на Закарпатье -3...-8 °С.

Погода в Украине 3 февраля

Во вторник в Украине тоже сохранится холодная погода с гололедом на дорогах. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -17...-22 °С, местами кроме южной части -24...-29 °C. Днем температура поднимется до -10...-16 °C, а в южной половине и на крайнем западе 0...-7 °С.

Погода в Україні 3 лютого
Карта температур в Украине 3 февраля. Фото: Метеопост

Погода в Украине 4 февраля

В западных областях 4 февраля будет снег, который перейдет в дождь и морось. Местами возможен гололед и туман. В остальных регионах без осадков.

Погода в Україні 4 лютого
Карта температур в Украине 4 февраля. Фото: Метеопост

Температура воздуха в северных, центральных и восточных областях ночью -20...-26 °С, на остальной территории -8...-15 °С, днем -2...-9 °С, в северных и восточных областях -10...-15 °С.

Погода в Украине 5 февраля

В четверг, 5 февраля, в западной части местами пройдет небольшой снег, временами с дождем. На остальной территории страны без осадков. Ночью местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер в северных и восточных областях переменных направлений, 3 - 8 м/с, в остальных регионах юго-восточный, 5 - 10 м/с, на западе днем местами порывы, 15 - 20 м/с.

Погода в Україні 5 лютого
Карта температур в Украине 5 февраля. Фото: Метеопост

Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -17...-23 °С, днем -8...-13 °С; на остальной территории ночью -2...-13 °С, днем -6...+2 °С.

Погода в Украине 6 февраля

Осадки в виде снега, дождя и мороси 6 февраля пройдут в западных областях. В остальных регионах будет сухая погода. В пятницу будет преобладать восточный и юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Погода в Україні 6 лютого
Карта температур в Украине 6 февраля. Фото: Метеопост

Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -15...-20 °С, днем -7...-12 °С; в остальных регионах ночью 0...-10 °С, днем -6...+3 °С, на Закарпатье до +9 °С.

Погода в Украине 7 февраля

В субботу, 7 февраля, на юге и в западных регионах пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя, в остальных регионах будет сухо. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в восточной части порывы, 15-20 м/с.

Погода в Україні 7 лютого
Карта температур в Украине 7 февраля. Фото: Метеопост

Температура воздуха в северных и восточных областях ночью -9...-14 °С, днем -3...-8 °С; в остальных регионах ночью -3...-8 °С, днем -4...+1 °С.

Погода в Украине 8 февраля

Под влиянием атмосферных фронтов 8 февраля с юга по всей стране пройдут осадки в виде снега, на юге и в центре с дождем. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица.

Ветер на Правобережье переменных направлений, 3 - 8 м/с, в остальных регионах юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-6 °С, днем -3...+2 °С.

Напомним, синоптик Диденко предупредила о пронизывающем морозе на Сретение. Ночью, 2 февраля, температура воздуха снизится до -28 °C.

Также синоптики дали прогноз погоды на весну. После холодной зимы температура еще неоднократно будет меняться без резкого перехода к стабильному теплу.

погода снег морозы синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
