Погода в Украине 19 января — где ударят сильные морозы

Новая неделя в Украине начнется морозами. Так, в понедельник, 19 января, осадков не предвидится, но температура воздуха опустится до -19...-22 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 19 января

Диденко рассказала, что ночью 19 января ожидается -14...-22 °C. Уже днем столбики термометров будут показывать -9...-14 °C. По ее словам, в южной части будет несколько теплее, но тоже морозно. Даже в Крыму следует ожидать минусовую температуру.

"Морозную погоду будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи. Сухую погоду и в дальнейшем будет организовывать Азиатский антициклон, который своими ветвями высокого атмосферного давления касается и Украины", — говорится в прогнозе.

Также синоптик предупредила о гололедице на дорогах.

Погода в Киеве 19 января

Также Наталья Диденко рассказала, что завтра сухо и морозно будет и в Киеве. Ночью будет -15 °C, а днем -10 °C.

Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня. На дорогах по всей стране будет сохраняться гололедица.

А 17 января в Одесской области зафиксировали температурный рекорд этого сезона. В регионе сохраняется настоящая зимняя погода с сильными морозами и гололедом.