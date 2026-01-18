Видео
Главная Метео Синоптик Диденко предупредила о сильных морозах завтра

Синоптик Диденко предупредила о сильных морозах завтра

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 13:04
Погода в Украине 19 января — где ударят сильные морозы
Морозная погода. Фото: Новини.LIVE

Новая неделя в Украине начнется морозами. Так, в понедельник, 19 января, осадков не предвидится, но температура воздуха опустится до -19...-22 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 19 января

Диденко рассказала, что ночью 19 января ожидается -14...-22 °C. Уже днем столбики термометров будут показывать -9...-14 °C. По ее словам, в южной части будет несколько теплее, но тоже морозно. Даже в Крыму следует ожидать минусовую температуру.

Погода в Україні 19 січня
Карта температур 19 января. Фото: Метеопост

"Морозную погоду будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи. Сухую погоду и в дальнейшем будет организовывать Азиатский антициклон, который своими ветвями высокого атмосферного давления касается и Украины", — говорится в прогнозе.

Также синоптик предупредила о гололедице на дорогах.

Погода в Киеве 19 января

Также Наталья Диденко рассказала, что завтра сухо и морозно будет и в Киеве. Ночью будет -15 °C, а днем -10 °C.

Погода 19 січня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня. На дорогах по всей стране будет сохраняться гололедица.

А 17 января в Одесской области зафиксировали температурный рекорд этого сезона. В регионе сохраняется настоящая зимняя погода с сильными морозами и гололедом.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
