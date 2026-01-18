Синоптики на сегодня прогнозируют по Украине морозную погоду, однако без осадков

Женщина с собакой на прогулке зимой в парке. Иллюстративное фото: Reuters

Сегодняшняя погода обещает порадовать отсутствием осадков, но это не отменяет морозов. Также в воскресенье, 18 января, на дорогах по всей стране будет сохраняться гололедица.

Об этом предупреждают в Укргодрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 18 января

Карта погоды на 18 января. Фото: Скриншот

На сегодня и ближайшие два дня метеорологи обещают отсутствие осадков. Лишь ночью 20 января на востоке страны местами небольшой снег.

Температура днем 9-15 °C мороза; на юге страны и Закарпатье днем 1-6 °C ниже нуля. 19-20 января в западных, большинстве северных и центральных областей местами туман. На дорогах местами гололедица.

Прогноз от Диденко на сегодня

Температурная карта на 18 января. Фото: meteopost.com

Наталка Диденко прогнозирует, что сегодня температурный фон останется без существенных изменений. Средняя температура днем в пределах -9...-15 °C. В то же время на Закарпатье и крайнем юге -2...-5 °C. В южных регионах возможны штормовые порывы северо-восточного ветра.

В Киеве в воскресенье столбики термометров днем опустятся до -12 °C, но осадков не прогнозируется. Однако водителям и пешеходам следует помнить о гололеде, который будет затруднять передвижение.

По прогнозу синоптика, морозы в Украине будут сохраняться и в дальнейшем, до конца января.

Отметим, в Одесской области зафиксировали температурный рекорд этого сезона.

Ранее синоптики предупреждали о снижении температуры до -24.