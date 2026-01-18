Синоптики на сьогодні прогнозують по Україні морозну погоду, проте без опадів

Жінка із собакою на прогулянці взимку у парку. Ілюстративне фото: Reuters

Сьогоднішня погода обіцяє порадувати відсутністю опадів, але це не відміняє морозів. Також у неділю, 18 січня, на дорогах по всій країні зберігатиметься ожеледиця.

Про це попереджають в Укргодрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 18 січня

Мапа погоди на 18 січня. Фото: Скриншот

На сьогодні та найближчі два дні метеорологи обіцяють відсутність опадів. Лише вночі 20 січня на сході країни місцями невеликий сніг.

Температура вдень 9-15 °C морозу; на півдні країни та Закарпатті вдень 1-6 °C нижче нуля. 19-20 січня у західних, більшості північних та центральних областей місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз від Діденко на сьогодні

Температурна карта на 18 січня. Фото: meteopost.com

Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні температурний фон залишиться без суттєвих змін. Середня температура вдень в межах -9…-15 °C. В той же час на Закарпатті та крайньому півдні -2…-5 °C. У південних регіонах можливі штормові пориви північно-східного вітру.

У Києві в неділю стовпчики термометрів вдень опустяться до -12 °C, але опадів не прогнозується. Проте водіям та пішоходам слід пам'ятати про ожеледицю, яка ускладнюватиме пересування.

За прогнозом синоптика, морози в Україні зберігатимуться й надалі, до кінця січня.

Зазначимо, на Одещини зафіксували температурний рекорд цього сезону.

Раніше синоптики попереджали про зниження температури до -24.