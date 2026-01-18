Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Без опадів, але з морозами — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Без опадів, але з морозами — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 06:25
Синоптики на сьогодні прогнозують по Україні морозну погоду, проте без опадів
Жінка із собакою на прогулянці взимку у парку. Ілюстративне фото: Reuters

Сьогоднішня погода обіцяє порадувати відсутністю опадів, але це не відміняє морозів. Також у неділю, 18 січня, на дорогах по всій країні зберігатиметься ожеледиця.

Про це попереджають в Укргодрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 18 січня

None - фото 1
Мапа погоди на 18 січня. Фото: Скриншот

На сьогодні та найближчі два дні метеорологи обіцяють відсутність опадів. Лише вночі 20 січня на сході країни місцями невеликий сніг. 

Температура вдень 9-15 °C морозу; на півдні країни та Закарпатті вдень 1-6 °C нижче нуля. 19-20 січня у західних, більшості північних та центральних областей місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз від Діденко на сьогодні

Прогноз погоди 18 січня
Температурна карта на 18 січня. Фото: meteopost.com

Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні температурний фон залишиться без суттєвих змін. Середня температура вдень в межах -9…-15 °C. В той же час на Закарпатті та крайньому півдні -2…-5 °C. У південних регіонах можливі штормові пориви північно-східного вітру.

У Києві в неділю стовпчики термометрів вдень опустяться до -12 °C, але опадів не прогнозується. Проте водіям та пішоходам слід пам'ятати про ожеледицю, яка ускладнюватиме пересування.

За прогнозом синоптика, морози в Україні зберігатимуться й надалі, до кінця січня.

Зазначимо, на Одещини зафіксували температурний рекорд цього сезону.

Раніше синоптики попереджали про зниження температури до -24.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації