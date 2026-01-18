Синоптики на сьогодні прогнозують по Україні морозну погоду, проте без опадів

Без опадів, але з морозами — прогноз погоди від Укргідрометцентру
Сьогоднішня погода обіцяє порадувати відсутністю опадів, але це не відміняє морозів. Також у неділю, 18 січня, на дорогах по всій країні зберігатиметься ожеледиця.
Про це попереджають в Укргодрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 18 січня
На сьогодні та найближчі два дні метеорологи обіцяють відсутність опадів. Лише вночі 20 січня на сході країни місцями невеликий сніг.
Температура вдень 9-15 °C морозу; на півдні країни та Закарпатті вдень 1-6 °C нижче нуля. 19-20 січня у західних, більшості північних та центральних областей місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця.
Прогноз від Діденко на сьогодні
Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні температурний фон залишиться без суттєвих змін. Середня температура вдень в межах -9…-15 °C. В той же час на Закарпатті та крайньому півдні -2…-5 °C. У південних регіонах можливі штормові пориви північно-східного вітру.
У Києві в неділю стовпчики термометрів вдень опустяться до -12 °C, але опадів не прогнозується. Проте водіям та пішоходам слід пам'ятати про ожеледицю, яка ускладнюватиме пересування.
За прогнозом синоптика, морози в Україні зберігатимуться й надалі, до кінця січня.
Зазначимо, на Одещини зафіксували температурний рекорд цього сезону.
Раніше синоптики попереджали про зниження температури до -24.
