Погода в Україні 19 січня — де вдарять сильні морози

Синоптик Діденко попередила про сильні морози завтра
Новий тиждень в Україні розпочнеться морозами. Так, у понеділок, 19 січня, опадів не передбачається, але температура повітря опуститься до -19...-22 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 19 січня
Діденко розповіла, що вночі 19 січня очікується -14...-22 °C. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть -9...-14 °C. За її словами, у південній частині буде дещо тепліше, але теж морозно. Навіть у Криму слід очікувати мінусову температуру.
"Морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені. Суху погоду й надалі організовуватиме Азійський антициклон, який своїми гілками високого атмосферного тиску торкається і України", — йдеться у прогнозі.
Також синоптик попередила про ожеледицю на дорогах.
Погода у Києві 19 січня
Також Наталка Діденко розповіла, що завтра сухо та морозно буде і в Києві. Вночі буде -15 °C, а вдень -10 °C.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні. На дорогах по всій країні зберігатиметься ожеледиця.
А 17 січня на Одещині зафіксували температурний рекорд цього сезону. В регіоні зберігається справжня зимова погода з сильними морозами та ожеледицею.
