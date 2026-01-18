Відео
Синоптик Діденко попередила про сильні морози завтра

Синоптик Діденко попередила про сильні морози завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 13:04
Погода в Україні 19 січня — де вдарять сильні морози
Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

Новий тиждень в Україні розпочнеться морозами. Так, у понеділок, 19 січня, опадів не передбачається, але температура повітря опуститься до -19...-22 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

Читайте також:

Погода в Україні 19 січня

Діденко розповіла, що вночі 19 січня очікується -14...-22 °C. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть -9...-14 °C. За її словами, у південній частині буде дещо тепліше, але теж морозно. Навіть у Криму слід очікувати мінусову температуру. 

Погода в Україні 19 січня
Карта температур 19 січня. Фото: Метеопост

"Морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені. Суху погоду й надалі організовуватиме Азійський антициклон, який своїми гілками високого атмосферного тиску торкається і України", — йдеться у прогнозі. 

Також синоптик попередила про ожеледицю на дорогах.

Погода у Києві 19 січня

Також Наталка Діденко розповіла, що завтра сухо та морозно буде і в Києві. Вночі буде -15 °C, а вдень -10 °C. 

Погода 19 січня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні. На дорогах по всій країні зберігатиметься ожеледиця.

А 17 січня на Одещині зафіксували температурний рекорд цього сезону. В регіоні зберігається справжня зимова погода з сильними морозами та ожеледицею.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
