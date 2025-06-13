Погода в Украине 14-15 июня - ожидается значительное потепление

Синоптик Диденко порадовала погодой на выходные
В Украине в субботу, 14 июня, и воскресенье, 15 июня, ожидается незначительное улучшение погодных условий. В областях потеплеет, температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+26 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на выходные 14-15 июня
Уже завтра температура воздуха в большинстве областей будет такая, как сегодня на юге и востоке Украины, +19...+24 °C, а в воскресенье - +21...+26 °C.
Периодические дожди, местами с грозами, пройдут на выходных практически на всей территории. Завтра лишь на западе будет небольшая влажность, а в воскресенье ожидается солнечная погода.
Ветер будет оставаться порывистым, преимущественно северо-западного направления.
Прогноз погоды в Киеве на выходные 14-15 июня
В Киеве в субботу и воскресенье прогнозируют умеренно теплую погоду с температурой воздуха +20...+22 °C. Местами пройдут короткие дожди, в воскресенье — больше ясного неба и солнца. Ветер северо-западный, порывистый.
Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили о дождливой погоде в Украине завтра.
В частности, дожди в течение всех суток прогнозируют в Харькове и области.
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