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Главная Метео Синоптик Диденко порадовала погодой на выходные

Синоптик Диденко порадовала погодой на выходные

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Дата публикации 13 июня 2025 22:42
Погода в Украине 14-15 июня - ожидается значительное потепление
Люди возле освежающей рамки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Прогноз погоды в Украине на выходные 14-15 июня Прогноз погоды в Киеве на выходные 14-15 июня

В Украине в субботу, 14 июня, и воскресенье, 15 июня, ожидается незначительное улучшение погодных условий. В областях потеплеет, температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+26 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на выходные 14-15 июня

Уже завтра температура воздуха в большинстве областей будет такая, как сегодня на юге и востоке Украины, +19...+24 °C, а в воскресенье - +21...+26 °C.

Периодические дожди, местами с грозами, пройдут на выходных практически на всей территории. Завтра лишь на западе будет небольшая влажность, а в воскресенье ожидается солнечная погода.

Ветер будет оставаться порывистым, преимущественно северо-западного направления.

Прогноз погоды в Киеве на выходные 14-15 июня

В Киеве в субботу и воскресенье прогнозируют умеренно теплую погоду с температурой воздуха +20...+22 °C. Местами пройдут короткие дожди, в воскресенье — больше ясного неба и солнца. Ветер северо-западный, порывистый.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили о дождливой погоде в Украине завтра.

В частности, дожди в течение всех суток прогнозируют в Харькове и области.

лето Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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