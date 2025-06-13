Погода в Україні 14-15 червня - очікується значне потепління

Люди біля освіжаючої рамки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 14 червня, та неділю, 15 червня, очікується незначне покращення погодних умов. В областях потеплішає, температура повітря коливатиметься у межах +19...+26 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні 14-15 червня

Вже завтра температура повітря в більшості областей буде така, як сьогодні на півдні та сході України, +19...+24 °C, а в неділю — +21...+26 °C.

Періодичні дощі, місцями з грозами, пройдуть на вихідних практично на всій території. Завтра лише на заході буде невелика вологість, а в неділю очікується сонячна погода.

Вітер залишатиметься рвучким, переважно північно-західного напрямку.

Прогноз погоди в Києві на вихідні 14-15 червня

У Києві в суботу та неділю прогнозують помірно теплу погоду з температурою повітря +20...+22 °C. Місцями пройдуть короткі дощі, у неділю — більше ясного неба та сонця. Вітер північно-західний, поривчастий.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про дощову погоду в Україні завтра.

Зокрема, дощі протягом усієї доби прогнозують у Харкові та області.