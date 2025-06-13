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Головна Метео Синоптик Діденко порадувала погодою на вихідні

Синоптик Діденко порадувала погодою на вихідні

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Дата публікації: 13 червня 2025 22:42
Погода в Україні 14-15 червня - очікується значне потепління
Люди біля освіжаючої рамки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Прогноз погоди в Україні на вихідні 14-15 червня Прогноз погоди в Києві на вихідні 14-15 червня

В Україні у суботу, 14 червня, та неділю, 15 червня, очікується незначне покращення погодних умов. В областях потеплішає, температура повітря коливатиметься у межах +19...+26 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні 14-15 червня

Вже завтра температура повітря в більшості областей буде така, як сьогодні на півдні та сході України, +19...+24 °C, а в неділю — +21...+26 °C.

Періодичні дощі, місцями з грозами, пройдуть на вихідних практично на всій території. Завтра лише на заході буде невелика вологість, а в неділю очікується сонячна погода.

Вітер залишатиметься рвучким, переважно північно-західного напрямку.  

Прогноз погоди в Києві на вихідні 14-15 червня

У Києві в суботу та неділю прогнозують помірно теплу погоду з температурою повітря +20...+22 °C. Місцями пройдуть короткі дощі, у неділю — більше ясного неба та сонця. Вітер північно-західний, поривчастий. 

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про дощову погоду в Україні завтра.

Зокрема, дощі протягом усієї доби прогнозують у Харкові та області.

літо Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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