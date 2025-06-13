Погода в Україні 14 червня - очікується дощ у багатьох областях

Дівчина з парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 14 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме +18...+23 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 14 червня

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, ніч пройде без опадів, а вдень накриють невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, окрім більшості західних областей.

Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +9...+14 °С, в Карпатах +4...+9 °С;

вдень +18...+23 °С, на півдні до +25 °С, в Карпатах +12...+17 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві завтра очікуються короткочасні дощі, температура буде на рівні +18...+20 °C.

А в Харкові прогнозують дощі та грози протягом суботи.