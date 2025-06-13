Погода в Україні 14 червня - очікується дощ у багатьох областях

Україну завтра накриє дощова погода — прогноз за областями
Дівчина з парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Прогноз погоди на 14 червня
В Україні у суботу, 14 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме +18...+23 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
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Прогноз погоди на 14 червня
Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, ніч пройде без опадів, а вдень накриють невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, окрім більшості західних областей.
Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +9...+14 °С, в Карпатах +4...+9 °С;
- вдень +18...+23 °С, на півдні до +25 °С, в Карпатах +12...+17 °С.
Нагадаємо, у Києві завтра очікуються короткочасні дощі, температура буде на рівні +18...+20 °C.
А в Харкові прогнозують дощі та грози протягом суботи.
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