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Головна Метео Україну завтра накриє дощова погода — прогноз за областями

Україну завтра накриє дощова погода — прогноз за областями

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 17:28
Погода в Україні 14 червня - очікується дощ у багатьох областях
Дівчина з парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Прогноз погоди на 14 червня

В Україні у суботу, 14 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом дня становитиме +18...+23 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 14 червня

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, ніч пройде без опадів, а вдень накриють невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, окрім більшості західних областей.

Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +9...+14 °С, в Карпатах +4...+9 °С;
  • вдень +18...+23 °С, на півдні до +25 °С, в Карпатах +12...+17 °С.
Яка погода очікується 14 червня - прогноз
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві завтра очікуються короткочасні дощі, температура буде на рівні +18...+20 °C.

А в Харкові прогнозують дощі та грози протягом суботи.

Укргідрометцентр літо синоптик прогноз погоди погода в Україні червень
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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