Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Украину завтра накроет дождливая погода — прогноз по областям

Украину завтра накроет дождливая погода — прогноз по областям

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 17:28
Погода в Украине 14 июня - ожидается дождь во многих областях
Девушка с зонтом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Прогноз погоды на 14 июня

В Украине в субботу, 14 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит +18...+23 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 14 июня

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, ночь пройдет без осадков, а днем накроют небольшие кратковременные дожди, местами грозы, кроме большинства западных областей.

Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +9...+14 °С, в Карпатах +4...+9 °С;
  • днем +18...+23 °С, на юге до +25 °С, в Карпатах +12...+17 °С.
Яка погода очікується 14 червня - прогноз
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве завтра ожидаются кратковременные дожди, температура будет на уровне +18...+20 °C.

А в Харькове прогнозируют дожди и грозы в течение субботы.

Укргидрометцентр лето синоптик прогноз погоды погода в Украине июнь
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации