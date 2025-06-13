Погода в Украине 14 июня - ожидается дождь во многих областях

Девушка с зонтом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 14 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит +18...+23 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, ночь пройдет без осадков, а днем накроют небольшие кратковременные дожди, местами грозы, кроме большинства западных областей.

Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +9...+14 °С, в Карпатах +4...+9 °С;

днем +18...+23 °С, на юге до +25 °С, в Карпатах +12...+17 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве завтра ожидаются кратковременные дожди, температура будет на уровне +18...+20 °C.

А в Харькове прогнозируют дожди и грозы в течение субботы.