Прогноз погоды в Украине 5 декабря — Диденко призвала быть осмотрительными

Девушка на скользкой дороге. Фото иллюстративное: freepik

В Украине на день святого Николая, 6 декабря, погода будет влажной и облачной. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха будет достигать +6 °C.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 декабря

Диденко отметила, что следует осторожничать, поскольку на улицах городов будет скользко. Она добавила, что днем в Украине ожидается -2...+3°C. В южной части +3...+6°C.

Погодная карта Европы. Фото: скриншот

В Киеве ожидается небольшой мокрый снег, усилится юго-восточный ветер до 6-9 м/с. Также, по словам Диденко, ночью в столице -1...-3 °C. Днем около 0°C.

Она добавила, что в дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины, предполагается потепление и дожди.

Прогноз Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу синоптика Наталии Птухи, первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной из-за влияния антициклона. Во второй половине месяца в результате активности атмосферных фронтов будет больше осадков.

Также другие синоптики дали прогноз на декабрь и рассказали, каким будет первый месяц зимы.