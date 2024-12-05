Прогноз погоди в Україні 5 грудня — Діденко закликала бути обачними

Дівчина на слизькій дорозі. Фото ілюстративне: freepik

В Україні на день святого Миколая, 6 грудня, погода буде вологою і хмарною. Очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °C.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 6 грудня

Діденко зазначила, що варто бути обережним, оскільки на вулицях міст буде слизько. Вона додала, що вдень в Україні очікується -2...+3 °C. У південній частині +3...+6 °C.

Погодна карта Європи. Фото: скриншот

У Києві очікується невеликий мокрий сніг, посилиться південно-східний вітер до 6-9 м/с. Також за словами Діденко, вночі у столиці -1...-3 °C. Вдень близько 0 °C.

Вона додала, що надалі у Києві, як і в більшості областей України, передбачається потепління та дощі.

Прогноз Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталі Птухи, перша половина грудня в Україні буде переважно сухою й туманною через вплив антициклону. У другій половині місяця внаслідок активності атмосферних фронтів буде більше опадів.

Також інші синоптики дали прогноз на грудень і розповіли, яким буде перший місяць зими.