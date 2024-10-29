Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко 30 октября

Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине продержится еще несколько дней теплая солнечная погода. Однако вскоре небо будет все чаще облачным.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко

Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды. В частности, она прогнозирует увеличение облачных дней и рекомендует запастись витамином D.

"Дорогие украинцы, сегодня у нас много солнца и много тепла. А завтра тепло еще побудет, а вот солнца станет меньше", — пишет синоптик.

Также на западе Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях, по прогнозу Натальи Диденко, возможен небольшой дождь. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Температура воздуха днем удержится в пределах +12...+17 °С, однако прохладнее будет на северо-востоке, где столбик термометра покажет +9...+12 °С.

Температурная карта Украины. Фото: скриншот

Температура воздуха еще будет комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12...+17 °С, на северо-востоке +9...+12 °С.

В Киеве возможны небольшие осадки, небо будет облачным. Несмотря на это, температура воздуха днем составит +12 °С.

Когда будет похолодание в Украине

Наталья Диденко предупредила о похолодании во всех регионах Украины.

"Во второй половине недели практически повсюду в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов. Осторожно! А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября, надо бы подготовиться, дорогие коммунальщики!" — пишет синоптик.

Напомним, стало известно, угрожает ли сегодня магнитная буря метеозависимым.

Также синоптики спрогнозировали погоду во Львове на 30 октября.