Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко 30 октября

Синоптик Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды
В Украине продержится еще несколько дней теплая солнечная погода. Однако вскоре небо будет все чаще облачным.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко
Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды. В частности, она прогнозирует увеличение облачных дней и рекомендует запастись витамином D.
"Дорогие украинцы, сегодня у нас много солнца и много тепла. А завтра тепло еще побудет, а вот солнца станет меньше", — пишет синоптик.
Также на западе Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях, по прогнозу Натальи Диденко, возможен небольшой дождь. На остальной территории Украины осадков не ожидается.
Температура воздуха днем удержится в пределах +12...+17 °С, однако прохладнее будет на северо-востоке, где столбик термометра покажет +9...+12 °С.
Температура воздуха еще будет комфортной, в течение дня 30 октября ожидается +12...+17 °С, на северо-востоке +9...+12 °С.
В Киеве возможны небольшие осадки, небо будет облачным. Несмотря на это, температура воздуха днем составит +12 °С.
Когда будет похолодание в Украине
Наталья Диденко предупредила о похолодании во всех регионах Украины.
"Во второй половине недели практически повсюду в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов. Осторожно! А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября, надо бы подготовиться, дорогие коммунальщики!" — пишет синоптик.
Напомним, стало известно, угрожает ли сегодня магнитная буря метеозависимым.
Также синоптики спрогнозировали погоду во Львове на 30 октября.
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