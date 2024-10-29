Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко 30 жовтня

Осіння погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні протримається ще кілька днів тепла сонячна погода. Проте невдовзі небо буде дедалі частіше хмарним.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко

Наталка Діденко попередила українців про погіршення погоди. Зокрема, вона прогнозує побільшання хмарних днів та радить запастися вітаміном D.

"Дорогі українці, сьогодні в нас багато сонця і багато тепла. А завтра тепло ще побуде, а ось сонця поменшає", — пише синоптикиня.

Також на заході України, а також у Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях за прогнозом Наталки Діденко можливий локальний невеликий дощ. На решті території України опадів не очікується.

Температура повітря вдень утримається в межах +12..+17 °С, проте прохолодніше буде на північному сході, де стовпчик термометра покаже +9...+12 °С.

Температурна карта України. Фото: скриншот

Температура повітря ще побуде комфортною, протягом дня 30 жовтня очікується +12...+17 °С, на північному сході +9...+12 °С.

У Києві можливі невеликі опади, небо буде хмарним. Попри це температура повітря вдень становитиме +12 °С.

Коли буде похолодання в Україні

Наталка Діденко попередила про похолодання в усіх регіонах України.

"В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. Обережно! А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада, треба б підготуватися, дорогі комунальники!" — пише синоптикиня.

Нагадаємо, стало відомо, чи загрожує сьогодні магнітна буря метеозалежним.

Також синоптики спрогнозували погоду у Львові на завтра, 30 жовтня.