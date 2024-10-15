Прогноз погоды в Украине на завтра 16 октября от Наталки Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 16 октября, ожидается с дождями и заморозками. Местами температура воздуха снизится до -3 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 16 октября

В западных областях ночью заморозки 0...-3 °C, а днем +9...+12 °C. На Закарпатье будет до +16 °C. Осадков не предполагается.

На севере страны периодически дождь и +8...+11 °C. В центральных областях местами будет идти дождь, днем +9...+13 °C.

В восточных областях ожидаются дожди. Температура воздуха повысится до +14 °C.

В южной части сильные дожди. Однако температура воздуха будет +11...+16°C.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве на 16 октября

В столице будет облачная влажная погода с периодическим дождем. Ночью +3...+4 °C, днем +10 °C.

"Как вы поняли, заморозки ближайшей ночью преимущественно в западных областях, где будут прояснения. А на остальной территории набежит много облаков, поэтому пока заморозки поджимают хвост", — отметила Диденко.

Однако уже 17-20 октября вероятность заморозков придется на большинство территории Украины.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 16 октября во Львове и области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков не будет, однако ночью и утром возможен лёгкий туман.

Также в течение недели с 14 по 20 октября в Украине ожидается преимущественно облачная погода с дождями в отдельных регионах. Синоптики предупреждают о возможных заморозках в западных областях.