Прогноз погоди в Україні на завтра 16 жовтня від Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 16 жовтня, очікується з дощами та заморозками. Місцями температура повітря знизиться до -3 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня

У західних областях вночі заморозки 0...-3 °C, а вдень +9...+12 °C. На Закарпатті буде до +16 °C. Опадів не передбачається.

На півночі країни періодично дощ та +8...+11 °C. У центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9...+13 °C.

У східних областях також очікуються дощі. Температура повітря підвищиться до +14 °C.

У південній частині — сильні дощі. Однак температура повітря буде +11...+16 °C.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Києві на 16 жовтня

У столиці хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі +3...+4 °C, вдень +10 °C.

"Як ви зрозуміли, заморозки найближчої ночі переважно у західних областях, де будуть прояснення. А на решті території набіжить багато хмар, тому поки що заморозки підібгають хвоста", — зазначила Діденко.

Однак вже 17-20 жовтня ймовірність заморозків припаде на більшість території України.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 жовтня у Львові та області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не буде, однак вночі та вранці можливий легкий туман.

Також протягом тижня з 14 по 20 жовтня в Україні очікується переважно хмарна погода з дощами в окремих регіонах. Синоптики попереджають про можливі заморозки в західних областях.