Погода завтра 11 января в Украине — синоптик Наталья Диденко дала прогноз

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 11 января, будет гораздо прохладнее погода. Температура воздуха снизится ночью до 0...-4 °C, а днем ожидается в большинстве областей от -1...+3 °C. В Киеве ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 11 января

Завтра в Украине предполагается похолодание. Только на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако в воскресенье там похолодает.

В субботу утром осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в северных и центральных областях, а днем и вечером 11 января осадки наиболее вероятны в восточной части Украины и местами в западных областях.

"В Киеве завершение недели также будет с похолоданием. Мы окажемся в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly. Карта внизу", — отметила синоптик.

Карта атмосферного фронта. Фото: скриншот

В столице завтра ночью -1...-4 °C, днем 0...+2 °C. Преобладает облачная погода с мокрым снегом в ближайшую ночь, завтра днем обойдется без существенных осадков.

"На следующей неделе в Украине тоже будет прохладно, но без серьезных морозов — среднеевропейская зима", — сообщила синоптик.

Прогноз Наталии Диденко. Фото: скриншот

Напомним, климатологи заявили, что 2024 станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и объяснили, какие темпы наступления глобального потепления.

Кроме того, ученые из Швейцарии заявили, что на Земле изменилась продолжительность суток и объяснили, что могло повлиять на это.