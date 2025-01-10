Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Синоптик Диденко предупредила несколько областей о резком холоде arrow

Синоптик Диденко предупредила несколько областей о резком холоде

10 января 2025 14:07
Светлана Силенко - Редактор
Погода завтра 11 января в Украине — синоптик Наталья Диденко дала прогноз
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в субботу, 11 января, будет гораздо прохладнее погода. Температура воздуха снизится ночью до 0...-4 °C, а днем ожидается в большинстве областей от -1...+3 °C. В Киеве ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 11 января

Завтра в Украине предполагается похолодание. Только на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако в воскресенье там похолодает.

В субботу утром осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в северных и центральных областях, а днем и вечером 11 января осадки наиболее вероятны в восточной части Украины и местами в западных областях.

"В Киеве завершение недели также будет с похолоданием. Мы окажемся в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly. Карта внизу", — отметила синоптик.

атмосферная карта
Карта атмосферного фронта. Фото: скриншот

В столице завтра ночью -1...-4 °C, днем 0...+2 °C. Преобладает облачная погода с мокрым снегом в ближайшую ночь, завтра днем обойдется без существенных осадков.

"На следующей неделе в Украине тоже будет прохладно, но без серьезных морозов — среднеевропейская зима", — сообщила синоптик.

Диденко
Прогноз Наталии Диденко. Фото: скриншот

Напомним, климатологи заявили, что 2024 станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и объяснили, какие темпы наступления глобального потепления.

Кроме того, ученые из Швейцарии заявили, что на Земле изменилась продолжительность суток и объяснили, что могло повлиять на это.

Украина похолодание Наталка Диденко синоптик погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:08 Минобороны проверило обеспечение бригады на востоке — результаты

14:07 В Черное море попал особый мазут — в чем опасность

14:07 Синоптик Диденко предупредила несколько областей о резком холоде

14:04 Нардеп раскритиковал штрафы юношей за необновленные данные в ТЦК

14:04 Киевстар обвинили в передаче номера посторонним лицам — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:40 Шмыгаль сказал сколько граждан имеют бронь от мобилизации

13:35 Популярный овощ взлетел в цене — какой продукт побил рекорд

13:34 Домработница рассказала, каким был в быту морпех Кузьменко

13:33 Права за 14 тыс. грн — в Николаеве задержали автоинструктора

13:26 Бригада "Холодный Яр" показала эффектную ликвидацию техники врага

14:08 Минобороны проверило обеспечение бригады на востоке — результаты

14:07 В Черное море попал особый мазут — в чем опасность

14:07 Синоптик Диденко предупредила несколько областей о резком холоде

14:04 Нардеп раскритиковал штрафы юношей за необновленные данные в ТЦК

14:04 Киевстар обвинили в передаче номера посторонним лицам — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:40 Шмыгаль сказал сколько граждан имеют бронь от мобилизации

13:35 Популярный овощ взлетел в цене — какой продукт побил рекорд

13:34 Домработница рассказала, каким был в быту морпех Кузьменко

13:33 Права за 14 тыс. грн — в Николаеве задержали автоинструктора

13:26 Бригада "Холодный Яр" показала эффектную ликвидацию техники врага

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия