Погода завтра 11 січня в Україні — синоптик Наталка Діденко дала прогноз

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 11 січня, буде значно прохолодніша погода. Температура повітря знизиться вночі до 0...-4 °C, а вдень очікується у більшості областей від -1...+3 °C. У Києві вночі очікується мокрий сніг.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 11 січня

Завтра в Україні передбачається похолодання. Лише на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте в неділю й там похолоднішає.

У суботу вранці опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у північних та центральних областях, а вдень та ввечері 11-го січня опади найбільш ймовірні у східній частині України та подекуди в західних областях.

"У Києві завершення тижня також буде з похолоданням. Ми опинимося в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly. Карта внизу", — зазначила синоптик.

Карта атмосферного фронту. Фото: скриншот

В столиці завтра вночі очікуються -1...-4 °C, вдень 0...+2 °C. Переважатиме хмарна погода із мокрим снігом найближчої ночі, завтра вдень обійдеться без істотних опадів.

"На наступному тижні в Україні також буде прохолодно, але без серйозних морозів — середньоєвропейська зима", — повідомила синоптик.

Прогноз Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, кліматологи заявили, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень та пояснили, які темпи настання глобального потепління.

Крім того, вчені зі Швейцарії заявили, що на Землі змінилась тривалість доби і пояснили, що могло на це вплинути.