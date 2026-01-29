Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Синоптик Диденко объяснила, когда ожидать пик морозов

Синоптик Диденко объяснила, когда ожидать пик морозов

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 17:11
Местами до -28 градусов - в Украину надвигаются сильные морозы.
Люди на зимней улице под зонтами. Фото: Новини.LIVE

В Украине в конце января начнется похолодание, ожидается ухудшение погоды — осадки в виде мокрого снега и дождя. В феврале предполагается пик морозов, который охватит всю страну.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в четверг, 29 января.

Реклама
Читайте также:

Морозы и осадки в Украине

Синоптик предупреждает о грядущих сильных морозах, которые начнутся с завтрашнего дня. В Украине 30-го января ожидается похолодание, а в течение дня температура составит -2...-8 °C. Теплыми останутся юг и юго-восток, где будет +1...+5 °C. Осадки преимущественно на Левобережье — мокрый снег и дождь. В северной части — местами снег.

Синоптик Діденко пояснила, коли очікувати пік морозів - фото 1
Сообщение Диденко в Telegram. Фото: скриншот

"В Киеве завтра ожидается снижение температуры воздуха до -5-8 °C! Станет очень скользко после сегодняшнего тепла!!! Есть вероятность в пятницу небольшого снега. Внимательно, вероятен сильный ветер северо-восточного направления!", — отметила Диденко.

Синоптик Діденко пояснила, коли очікувати пік морозів - фото 2
Прогноз ночной температуры воздуха на 2-е февраля. Фото: скриншот

Синоптик предупреждает, что похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину. Пик морозов предполагается 1-4 февраля. В ночные часы это может быть -20...-28 °C и местами ниже.

"Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов — с 5-го февраля. Карта внизу - прогноз ночной температуры воздуха на 2-е февраля!", — добавила Диденко.

Напомним, что начало февраля в Украине будет холодным. Морозную погоду следует ожидать особенно на севере и западе страны.

Ранее мы также информировали, что весна 2026 года в Украине будет переменчивой. По прогнозам синоптиков, после холодной зимы погода будет неоднократно меняться.

погода прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации