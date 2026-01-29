Местами до -28 градусов - в Украину надвигаются сильные морозы.

Люди на зимней улице под зонтами. Фото: Новини.LIVE

В Украине в конце января начнется похолодание, ожидается ухудшение погоды — осадки в виде мокрого снега и дождя. В феврале предполагается пик морозов, который охватит всю страну.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в четверг, 29 января.

Реклама

Читайте также:

Морозы и осадки в Украине

Синоптик предупреждает о грядущих сильных морозах, которые начнутся с завтрашнего дня. В Украине 30-го января ожидается похолодание, а в течение дня температура составит -2...-8 °C. Теплыми останутся юг и юго-восток, где будет +1...+5 °C. Осадки преимущественно на Левобережье — мокрый снег и дождь. В северной части — местами снег.

Сообщение Диденко в Telegram. Фото: скриншот

"В Киеве завтра ожидается снижение температуры воздуха до -5-8 °C! Станет очень скользко после сегодняшнего тепла!!! Есть вероятность в пятницу небольшого снега. Внимательно, вероятен сильный ветер северо-восточного направления!", — отметила Диденко.

Прогноз ночной температуры воздуха на 2-е февраля. Фото: скриншот

Синоптик предупреждает, что похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину. Пик морозов предполагается 1-4 февраля. В ночные часы это может быть -20...-28 °C и местами ниже.

"Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов — с 5-го февраля. Карта внизу - прогноз ночной температуры воздуха на 2-е февраля!", — добавила Диденко.

Напомним, что начало февраля в Украине будет холодным. Морозную погоду следует ожидать особенно на севере и западе страны.

Ранее мы также информировали, что весна 2026 года в Украине будет переменчивой. По прогнозам синоптиков, после холодной зимы погода будет неоднократно меняться.