Місцями до -28 градусів — в Україну насуваються сильні морози

Люди на зимовій вулиці під зонтами. Фото: Новини.LIVE

В Україні в кінці січня почнеться похолодання, очікуеться погіршення погоди — опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У лютому передбачається пік морозів, який охопить всю країну.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у четвер, 29 січня.

Морози та опади в Україні

Синоптик попереджає про прийдешні сильні морози, які почнуться із завтрашнього дня. В Україні 30-го січня очікується похолодання, а протягом дня температура становить -2…-8 °C. Теплими залишаться південь та південний схід, де буде +1…+5 °C. Опади переважно на Лівобережжі — мокрий сніг та дощ. У північній частині - місцями сніг.

Допис Діденко у Telegram. Фото: скриншот

"У Києві завтра очікується зниження температури повітря до -5-8 °C! Стане дуже слизько після сьогоднішнього тепла!! Є ймовірність у п'ятницю невеликого снігу. Уважно! Ймовірний сильний вітер північно-східного напрямку!", — зазначила Діденко

Прогноз нічної температури повітря на 2-ге лютого. Фото: скриншот

Синоптик попереджає, що похолодання посилюватиметься і охопить всю Україну. Пік морозів передбачається 1-4 лютого. У нічні години це може бути -20…-28 °C і подекуди нижче.

"Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого. Послаблення морозів — з 5-го лютого. Карта внизу — прогноз нічної температури повітря на 2-ге лютого!", — додала Діденко.

Нагадаємо, що початок лютого в Україні буде холодним. Морозну погоду слід очікувати особливо на півночі та заході країни.

Раніше ми також інформували, що весна 2026 року в Україні буде мінливою. За прогнозами синоптиків, після холодної зими погода неодноразово змінюватиметься.