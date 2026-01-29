Місцями до -28 градусів — в Україну насуваються сильні морози

Синоптик Діденко пояснила, коли очікувати пік морозів
В Україні в кінці січня почнеться похолодання, очікуеться погіршення погоди — опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У лютому передбачається пік морозів, який охопить всю країну.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у четвер, 29 січня.
Морози та опади в Україні
Синоптик попереджає про прийдешні сильні морози, які почнуться із завтрашнього дня. В Україні 30-го січня очікується похолодання, а протягом дня температура становить -2…-8 °C. Теплими залишаться південь та південний схід, де буде +1…+5 °C. Опади переважно на Лівобережжі — мокрий сніг та дощ. У північній частині - місцями сніг.
"У Києві завтра очікується зниження температури повітря до -5-8 °C! Стане дуже слизько після сьогоднішнього тепла!! Є ймовірність у п'ятницю невеликого снігу. Уважно! Ймовірний сильний вітер північно-східного напрямку!", — зазначила Діденко
Синоптик попереджає, що похолодання посилюватиметься і охопить всю Україну. Пік морозів передбачається 1-4 лютого. У нічні години це може бути -20…-28 °C і подекуди нижче.
"Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого. Послаблення морозів — з 5-го лютого. Карта внизу — прогноз нічної температури повітря на 2-ге лютого!", — додала Діденко.
Нагадаємо, що початок лютого в Україні буде холодним. Морозну погоду слід очікувати особливо на півночі та заході країни.
Раніше ми також інформували, що весна 2026 року в Україні буде мінливою. За прогнозами синоптиків, після холодної зими погода неодноразово змінюватиметься.
