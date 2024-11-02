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Сильный ветер и дожди по всей Украине — прогноз погоды

2 ноября 2024 05:25
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прогноз погоды в Украине в субботу, 2 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Ветряная погода. Фото: Alamy
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Прогноз погоды в Украине на субботу, 2 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях, а днем на всей территории Украины — ожидается небольшой дождь.

Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с, но будут и порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит +5...+10 °С. Днем +9...+14 °С, на юге страны до +19 °С, а в западных и северных областях +5...+10 °С.

Сильный ветер и дожди по всей Украине — прогноз погоды - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 2 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, а также ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура ночью и днем будет +5...+10 °С.

В Киеве в это время ожидается ночью и днем +8...+10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, уже с сегодняшнего дня, 2 ноября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он обусловит дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и центре. С обеда — только на востоке и западе. Южная часть пока удержится без осадков.

Диденко объяснила, что холодный воздух всегда тяжелее и по атмосферному фронту он будет давить и провоцировать сильный ветер. Северо-западный ветер будет достигать штормовых порывов до 15-22 м/с.

Сильный ветер и дожди по всей Украине — прогноз погоды - фото 3
Карта холодного атмосферного фронта. Фото: скриншот

В тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения, поэтому ожидается похолодание днем до +6...+10 °С. Только на юге будет еще +11...+16 °С, а местали до +16...+18 °С. Однако и на юге уже в воскресенье существенно снизится температура воздуха.

В Киеве 2 ноября предполагается похолодание до +9 °С, а в воскресенье до +6 °С. До обеда в столице пройдет небольшой дождь, но большую часть дня субботы и воскресенья, 3 ноября, в городе осадков не будет. В то же время, сегодня ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Также синоптик предупредила, что 4 ноября в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, а также в восточных и северных районах Полтавского региона, по предварительному прогнозу, будет сложная погода, а именно — мокрый снег, налипание мокрого снега и сильный ветер.

Напомним, что сегодня погода в Харькове долгим прогулкам не поспособствует. Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях — в субботу в Харьковской области ожидаются шквальный ветер и дождь.

Также мы сообщали, что во Львове в субботу 2 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В регионе тоже будут дожди и сильные порывы ветра.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

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