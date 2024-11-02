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Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди

2 листопада 2024 05:25
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Прогноз погоди в Україні у суботу, 2 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Вітряна погода. Фото: Alamy
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних та північних областях, а вдень по всій території України очікується невеликий дощ.

Про це у п'ятницю, 1 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, але й будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +5...+10 °С. Вдень +9...+14 °С, на півдні країни до +19 °С, а у західних та північних областях +5...+10 °С.

Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 2 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями і невеликий дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, і також очікуються пориви до 15-20 м/с. Температура вночі та вдень становитиме +5...+10 °С.

У Києві тим часом очікується вночі та вдень +8...+10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вже з сьогоднішнього дня, 2 листопада, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Він зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі. З обіду — лише на сході та заході. Південна частина поки що втримається без опадів.

Діденко пояснила, що холодне повітря завжди важче і за атмосферним фронтом воно тиснутиме і провакуватиме сильний вітер. Тож північно-західний вітер досягатиме штормових поривів до 15-22 м/с.

Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди - фото 3
Карта холодного атмосферного фронту. Фото: скриншот

У тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження, а тому, очікується похолодання вдень до +6...+10 °С. Лише на півдні буде ще +11...+16 °С, в місцями до +16...+18 °С. Проте і на півдні вже в неділю істотно знизиться температура повітря.

У Києві 2 листопада передбачається похолодання до +9 °С, а у неділю до +6 °С. До обіду в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня суботи та впродовж неділі, 3 листопада, у місті опадів не буде. Водночас сьогодні очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 м/с.

Також синоптик попередила, що 4-го листопада у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, а також у східних та півчних районах Полтавського регіону, за попереднім прогнозом, буде складна погода, а саме — мокрий сніг, налипання мокрого снігу та сильний вітер.

Нагадаємо, що сьогодні погода у Харкові довгим прогулянкам не сприятиме. Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови — в суботу на Харківщини очікуються шквальний вітер та дощ.

Також ми повідомляли, що у Львові в суботу, 2 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Водночас в регіоні теж будуть дощі та сильні пориви вітру.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

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