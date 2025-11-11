Видео
Україна
Видео

Сильный дождь и предупреждение ГСЧС — прогноз погоды на сегодня

Сильный дождь и предупреждение ГСЧС — прогноз погоды на сегодня

Дата публикации 11 ноября 2025 06:55
обновлено: 06:55
Синоптики прогнозируют сегодня дожди — ГСЧС предупреждает об опасности
Мужчина под зонтом под сильным ветром. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня Украину накроют дожди, а погода в целом будет облачной. Кроме того, ГСЧС предупреждает об опасности повысив уровень угрозы до "желтого" в некоторых регионах государства.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Прогноз от Укргидрометеоцентра

Синоптики предупреждают, что на западе Украины пройдут небольшие дожди, а в целом по всей территории ожидаются умеренные осадки. Особенно значительные дожди накроют Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Хмарно і сильний дощ — де різко погіршиться погода в Україні - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

В то же время ГСЧС предупреждает, что во вторник Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди (объявлен I уровень опасности, желтый). Утром местами ожидается туман на западе страны и Левобережье, что может затруднять видимость на дорогах.

Сильный дождь и предупреждение ГСЧС — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Предупреждение ГСЧС. Фото: Скриншот

Что касается температуры, то 11 ноября она днем поднимется до +7...+12 °С, а на юге и востоке страны ожидается +11...+16 °С.

Прогноз погоды на 11 ноября от Наталки Диденко

Хмарно і сильний дощ — де різко погіршиться погода в Україні - фото 3
Карта циклона. Фото: Наталка Диденко

По данным Диденко в Украину сегодня пожалует активный циклон Niksala и он обещает показать себя дождями. Сегодня дожди распространятся на большинство областей Украины, двигаясь с юго-запада на северо-восток.

Температура воздуха завтра немного снизится. На западе, севере и в большинстве центральных областей ожидается +6...+10 °С, на востоке — +10...+13 °С, а на юге еще сохранится тепло — +13...+17 °С.

В Киеве в течение дня температура составит +7...+9 °С, а осадков станет больше.

Напомним, что сегодня Одесса окажется под влиянием неблагоприятной погоды. Синоптики предупреждают о шторме.

Кроме того, специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года. В последний месяц осени есть много "опасных" дат.

