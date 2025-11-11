Синоптики прогнозують сьогодні дощі — ДСНС попереджає про небезпеку

Чоловік під парасолькою під сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні Україну накриють дощі, а погода в цілому буде хмарною. Крім того, ДСНС попереджає про небезпеку підвищивши рівень загрози до "жовтого" в деяких регіонах держави.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз від Укргідрометеоцентра

Синоптики попереджають, що на заході України пройдуть невеликі дощі, а в цілому по всій території очікуються помірні опади. Особливо значні дощі накриють Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську та Харківську області.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Водночас ДСНС попереджає, що вівторок Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі (оголошено I рівень небезпечності, жовтий). Вранці місцями очікується туман на заході країни та Лівобережжі, що може ускладнювати видимість на дорогах.

Попередження ДСНС. Фото: Скриншот

Щодо температури, то 11 листопада вона вдень підніметься до +7...+12 °С, а на півдні та сході країни очікується +11...+16 °С.

Прогноз погоди на 11 листопада від Наталки Діденко

Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

За даними Діденко в Україну сьогодні завітає активний циклон Niksala і він обіцяє показати себе дощами. Сьогодні дощі поширяться на більшість областей України, рухаючись із південного заходу на північний схід.

Температура повітря завтра трохи знизиться. На заході, півночі та у більшості центральних областей очікується +6…+10 °С, на сході — +10…+13 °С, а на півдні ще збережеться тепло — +13…+17 °С.

У Києві протягом дня температура складе +7…+9 °С, а опадів стане більше.

Нагадаємо, що сьогодні Одеса опиниться під впливом несприятливої погоди. Синоптики попереджають про шторм.

Крім того, фахівці опублікували календар магнітних бур на листопад 2025. В останній місяць осені є багато "небезпечних" дат.