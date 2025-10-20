Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 октября, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Сильные заморозки и осадки — где завтра будет ухудшение погоды
Погода в Украине завтра, 21 октября, ожидается с заморозками и осадками. В то же время днем местами прогнозируют потепление.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 21 октября от Укргидрометцентра
В течение суток будет облачно с прояснениями. В большинстве областей Левобережья прогнозируют небольшой дождь. На остальной территории страны осадков не предвидится.
Ветер будет северо-западного направления, а на западе с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1...+6 °C. Синоптики отмечают, что в западных, Винницкой и Житомирской областях возможны заморозки в воздухе -5...0 °C.
Днем ожидается +8...+13 °C, на востоке и северо-востоке +5...+10 °C.
Прогноз на завтра от Наталки Диденко
Синоптик рассказала, что в течение дня температура воздуха будет +9...+13 °C, на юге и западе +10...+15 °C. В то же время на северо-востоке ожидается +7...+9 °C.
Ближайшей ночью в западных регионах возможны заморозки -5...0 °C. На остальной территории ночью +1...+6, но при прояснениях — заморозки -3...0 °C.
Диденко рассказала, что дожди будут в восточных областях, в Черкасской области, в Днепре с районами, в Сумской и Полтавской областях.
В Киеве завтра осадков не прогнозируется. Ближайшей ночью будет +2...+6 °C, днем +10 °C.
"Главное, что до первого ноября ожидаются периоды с потеплением на улицах", — добавила Диденко.
