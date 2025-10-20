Видео
Україна
Видео

Сильные заморозки и осадки — где завтра будет ухудшение погоды

Сильные заморозки и осадки — где завтра будет ухудшение погоды

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 21:32
обновлено: 20:28
Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 октября, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 октября, ожидается с заморозками и осадками. В то же время днем местами прогнозируют потепление.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 21 октября от Укргидрометцентра

В течение суток будет облачно с прояснениями. В большинстве областей Левобережья прогнозируют небольшой дождь. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Погода в Украине 21 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западного направления, а на западе с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1...+6 °C. Синоптики отмечают, что в западных, Винницкой и Житомирской областях возможны заморозки в воздухе -5...0 °C.

Днем ожидается +8...+13 °C, на востоке и северо-востоке +5...+10 °C.

Прогноз на завтра от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что в течение дня температура воздуха будет +9...+13 °C, на юге и западе +10...+15 °C. В то же время на северо-востоке ожидается +7...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Погода в Украине 21 октября. Фото: Meteopost

Ближайшей ночью в западных регионах возможны заморозки -5...0 °C. На остальной территории ночью +1...+6, но при прояснениях — заморозки -3...0 °C.

Диденко рассказала, что дожди будут в восточных областях, в Черкасской области, в Днепре с районами, в Сумской и Полтавской областях.

В Киеве завтра осадков не прогнозируется. Ближайшей ночью будет +2...+6 °C, днем +10 °C.

"Главное, что до первого ноября ожидаются периоды с потеплением на улицах", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, чего ожидать украинцам от погоды в ноябре.

А в Укргидрометцентре рассказали, что завтра в Киеве температура воздуха днем повысится до +11 °C.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
