Прогноз погоди в Україні на завтра, 21 жовтня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Сильні заморозки та опади — де завтра буде погіршення погоди
Погода в Україні завтра, 21 жовтня, очікується із заморозками та опадами. Водночас вдень місцями прогнозують потепління.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 21 жовтня від Укргідрометцентру
Протягом доби буде хмарно з проясненнями. У більшості областей Лівобережжя прогнозують невеликий дощ. На решті території країни опадів не передбачається.
Вітер буде північно-західного напрямку, а на заході з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +1...+6 °C. Синоптики зазначають, що у західних, Вінницькій та Житомирській областях можливі заморозки в повітрі -5...0 °C.
Вдень очікується +8...+13 °C, на сході та північному сході +5...+10 °C.
Прогноз на завтра від Наталки Діденко
Синоптик розповіла, що протягом дня температура повітря буде +9...+13 °C, на півдні та заході +10...+15 °C. Водночас на північному сході очікується +7...+9 °C.
Найближчої ночі в західних регіонах можливі заморозки -5...0 °C. На решті території вночі +1...+6, але при проясненнях — заморозки -3...0 °C.
Діденко розповіла, що дощі будуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині та Полтавщині.
У Києві завтра опадів не прогнозується. Найближчої ночі буде +2...+6 °C, вдень +10 °C.
"Головне, що до першого листопада очікуються періоди із потеплінням на вулицях", — додала Діденко.
