Україна
Сильні заморозки та опади — де завтра буде погіршення погоди

Сильні заморозки та опади — де завтра буде погіршення погоди

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 21:32
Оновлено: 20:28
Прогноз погоди в Україні на завтра, 21 жовтня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 жовтня, очікується із заморозками та опадами. Водночас вдень місцями прогнозують потепління. 

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 21 жовтня від Укргідрометцентру

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. У більшості областей Лівобережжя прогнозують невеликий дощ. На решті території країни опадів не передбачається. 

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Погода в Україні 21 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західного напрямку, а на заході з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +1...+6 °C. Синоптики зазначають, що у західних, Вінницькій та Житомирській областях можливі заморозки в повітрі -5...0 °C.

Вдень очікується +8...+13 °C, на сході та північному сході +5...+10 °C.

Прогноз на завтра від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що протягом дня температура повітря буде +9...+13 °C, на півдні та заході +10...+15 °C. Водночас на північному сході очікується +7...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Погода в Україні 21 жовтня. Фото: Meteopost

Найближчої ночі в західних регіонах можливі заморозки -5...0 °C. На решті території вночі +1...+6, але при проясненнях — заморозки -3...0 °C.

Діденко розповіла, що дощі будуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині та Полтавщині. 

У Києві завтра опадів не прогнозується. Найближчої ночі буде +2...+6 °C, вдень +10 °C. 

"Головне, що до першого листопада очікуються періоди із потеплінням на вулицях", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів, чого очікувати українцям від погоди в листопаді.

А в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра в Києві температура повітря вдень підвищиться до +11 °C.

погода Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
