Прогноз погоды в Украине на завтра, 9 апреля, от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 апреля, ожидается с ночными морозами. Местами будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Погодные условия продолжает определять арктическая воздушная масса из северных широт.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 9 апреля от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что ночью будет расти атмосферное давление, формируя в большинстве регионов Украины поле повышенного давления. Однако уже днем оно начнет падать.

Погода в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В течение суток будет облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь прогнозируют на юге, а также юго-востоке. Ветер ожидается северо-западный, в юго-восточной части страны юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью будут заморозки в воздухе -5...0 °C, днем +1...+6 °C. На Закарпатье и юго-востоке +3...+8 °C.

В Карпатах ночью ожидается небольшой снег. Там температура ночью -9...-4 °C, днем -3...0 °C

Погода на завтра от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что ближайшая ночь в Украине будет еще холоднее, поскольку ожидаются заморозки до -5 °C.

Днем будет +1...+6 °C, а на Луганщине +6...+9 °C. В течение суток местами облачно, а также небольшой снег.

Погода в Украине 9 апреля. Фото: Meteopost

В Киеве 9 апреля без существенных осадков. Ночью будут заморозки -3...-1 °C, днем +1...+3 °C.

"10 апреля в Украину придет очередной циклон, увеличится количество осадков и усилится ветер! Некомфортная погода! " — отметила Диденко.

Потепление ожидается с Вербного воскресенья.

Прогноз погоды на 15 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, климатолог Вера Балабух дала прогноз погоды на лето 2025 года. Ожидается значительная пожарная опасность.

А во Львове завтра объявлен третий уровень опасности из-за сильных заморозков. Речь идет о -10...-5 °C.