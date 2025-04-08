Прогноз погоди в Україні на завтра, 9 квітня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 квітня, очікується з нічними морозами. Місцями будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Погодні умови продовжує визначати арктична повітряна маса з північних широт.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 9 квітня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що вночі зростатиме атмосферний тиск, формуючи у більшості регіонів України поле підвищеного тиску. Однак вже вдень він почне падати.

Погода в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозують на півдні, а також південному сході. Вітер очікується північно-західний, у південно-східній частині країни південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі будуть заморозки в повітрі -5...0 °C, вдень +1...+6 °C. На Закарпатті та південному сході +3...+8 °C.

У Карпатах вночі очікується невеликий сніг. Там температура вночі -9...-4 °C, вдень -3...0 °C

Погода на завтра від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що найближча ніч в Україні буде ще холоднішою, оскільки очікуються заморозки до -5 °C.

Вдень буде +1...+6 °C, а на Луганщині +6...+9 °C. Протягом доби місцями хмарно, а також невеликий сніг.

Погода в Україні 9 квітня. Фото: Meteopost

У Києві 9 квітня без істотних опадів. Вночі будуть заморозки -3...-1 °C, вдень +1..+3 °C.

"10 квітня в Україну прийде черговий циклон, побільшає опадів та посилиться вітер! Некомфортна погода!" — зазначила Діденко.

Потепління очікується з Вербної неділі.

Прогноз погоди на 15 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, кліматолог Віра Балабух дала прогноз погоди на літо 2025 року. Очікується значна пожежна небезпека.

А у Львові завтра оголошено третій рівень небезпеки через сильні заморозки. Йдеться про -10...-5 °C.