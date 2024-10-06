В Украине сегодня в некоторых областях ожидается дождь, но будет тепло

Женщина под зонтиком. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня, 6 октября, будет по-осеннему дождливой. И хотя мощные ливни накроют некоторые области страны, в других будет достаточно солнечно.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 6 октября

Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями и грозами. Днем в некоторых районах Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областей ожидаются сильные дожди.

А вот на востоке Украины, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Крыму сухо.

Температура воздуха в западных регионах составляет до +15°С. В целом по Украине столбики термометров будут показывать днем +22…+27°С, хотя на севере и Винницкой области температура поднимется всего до +21°С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко информирует, что сегодня на погоду в Украине будет влиять пришедший с юга циклон. Именно он виноват в дождях в некоторых регионах.

Диденко прогнозирует, что сегодня будет дождь в западных, северных и центральных областях, а также в Одесской области.

По-летнему тепло будет на востоке и юге. Там ожидается до +28 °С, а холоднее других регионов будет на западе — до +17 °С.

Температурная карта. Фото: Ventusky

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была 20,6 °С.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.