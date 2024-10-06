В Україні сьогодні в деяких областях очікується дощ, але буде тепло

Сильні дощі, але літня температура — прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 6 жовтня, буде по-осінньому з дощами. І хоча потужні зливи накриють деякі області країни, в інших буде доволі сонячно.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні 6 жовтня
Синоптики передбачають хмарну погоду з дощами та грозами. Вдень в деяких районах Одеської, Кіровоградської, Черкаської, Київської та Чернігівської областей очікуються навіть сильні дощі.
А ось на сході України, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Криму буде сухо.
Температура повітря в західних регіонах до +15°С. В цілому по Україні стовпчики термометрів показуватимуть вдень +22…+27°С, хоча на півночі та у Вінницькій області температура підніметься всього до +21°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко інформує, що сьогодні на погоду в Україні впливатиме циклон, що прийшов із півдня. Саме він винен у дощах в деяких регіонах нашої батьківщини.
Діденко прогнозує, що сьогодні дощитиме у західних, північних та центральних областях, а також в Одеській області.
По-літному тепло буде на сході та півдні. Там очікується до +28 °С, а холодніше за інші регіони буде на заході — до +17 °С.
Нагадаємо, вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.
Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
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