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Сильная жара и грозовые дожди — синоптики удивили прогнозами

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 22:12
Погода в Украине 22 июля — точный прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Жаркая погода. Фото: Новини.LIVE

Украину завтра, 22 июля, накроет контрастная погода. Синоптики предупреждают, что в разных регионах ожидается как жара, так и кратковременные ливни.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и "Укргидрометцентр".

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Погодная на 22 июля от Наталки Диденко

Как прогнозирует синоптик, 22 июля жара накроет юг, восток и центр Украины - столбики термометров поднимутся до +32...+36 °C. В северных регионах будет немного свежее - +28...+32 °C, а самая комфортная температура ожидается на западе - от +24 до +28 °C.

В западных областях, а также местами в центре и на севере прогнозируют грозы с мощными ливнями, шквалами и, вероятно, градом. Дожди с грозами возможны также в Одесской области и в Николаевской области. В других регионах осадков не предвидится.

В Киеве днем ожидается около +30 °C, погода в основном будет сухой, но вечером возможен дождь с грозой, сильными осадками и порывистым ветром.

Кроме того, Диденко предупреждает, что на побережье Черного моря ожидается такое явление как апвеллинг - когда ветер отгоняет теплую воду от побережья, а из глубин поднимается холодная, насыщенная питательными веществами. Это способствует развитию фитопланктона, из-за чего в море может появиться специфический запах.

Погода 22 июля от Укргидрометцентра

По данным синоптиков, завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременные дожди возможны в западных и восточных регионах, а днем осадки охватят почти всю территорию страны, за исключением юго-востока. Местами прогнозируют грозы.

Ветер юго-западного и западного направления, с силой 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, на юге и востоке местами до +23 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+32 °C, в западных областях будет немного прохладнее - +22...+27 °C.

Погода в Україні завтра 22 липня - прогноз
Прогноз погоды на 22 июля. Фото: facebook.com/UkrHMC

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Киевской области об опасности.

А также жителей Львова предупреждают о ливне, который накроет город уже завтра.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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