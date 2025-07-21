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Головна Метео Сильна спека та грозові дощі — синоптики здивували прогнозами

Сильна спека та грозові дощі — синоптики здивували прогнозами

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 22:12
Погода в Україні 22 липня — точний прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

Україну завтра, 22 липня, накриє контрастна погода. Синоптики попереджають, що у різних регіонах очікується як спека, так і короткочасні зливи.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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Погода на 22 липня від Наталки Діденко

Як прогнозує синоптик, 22 липня спека накриє південь, схід та центр України — стовпчики термометрів піднімуться до +32…+36 °C. У північних регіонах буде трохи свіжіше — +28…+32 °C, а найкомфортніша температура очікується на заході — від +24 до +28 °C.

У західних областях, а також місцями в центрі та на півночі прогнозують грози з потужними зливами, шквалами і, ймовірно, градом. Дощі з грозами можливі також на Одещині та в Миколаївській області. В інших регіонах опадів не передбачається.

У Києві вдень очікується близько +30 °C, погода здебільшого буде сухою, але ввечері можливий дощ з грозою, сильними опадами і поривчастим вітром.

Окрім того, Діденко попереджає, що на узбережжі Чорного моря очікується таке явище, як апвелінг — коли вітер відганяє теплу воду від узбережжя, а з глибин піднімається холодна, насичена поживними речовинами. Це сприяє розвитку фітопланктону, через що в морі може з'явитися специфічний запах.

Погода на 22 липня від Укргідрометцентру

За даними синоптиків, завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі короткочасні дощі можливі у західних та східних регіонах, а вдень опади охоплять майже всю територію країни, за винятком південного сходу. Місцями прогнозують грози.

Вітер південно-західного та західного напрямку, з силою 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °C, на півдні та сході місцями до +23 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +27…+32 °C, у західних областях буде трохи прохолодніше — +22…+27 °C.

Погода в Україні завтра 22 липня - прогноз
Прогноз погоди на 22 липня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, раніше синоптики попередили мешканців Київщини про небезпеку.

А також жителів Львова попереджають про зливу, яка накриє місто вже завтра.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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