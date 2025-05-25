Погода в Украине 26 мая — где ждать летнюю жару

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 26 мая, в Украине будет разнообразная погода в зависимости от регионов. Так, на юге будет летняя жара, а запад накроют дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 мая

Синоптики рассказали, что 26 мая в северных, большинстве западных, центральных, а также в Одесской и Николаевской областях будут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы и сильные осадки в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На остальных территориях будет сухо.

Также в понедельник будет юго-восточный ветер 7-12 м/с, но днем на Левобережье ожидаются штормовые порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 26 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °C, а днем поднимется до +12...+17 °C. На остальной территории ночью ожидается +12...+17 °C, днем +19...+24 °C. В то же время на востоке и юго-востоке страны будет летняя жара, ведь столбики термометров будут показывать там +25...+30 °C.

Напомним, погоду на 26 мая спрогнозировала также Наталья Диденко. Температура воздуха будет колебаться от +9 °C до + 29 °C.

Также синоптики предупреждали, что ветер и грозы дуют с моря, поэтому одесситам стоит готовиться к удару стихии.