Погода в Україні 26 травня — де чекати літню спеку

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 26 травня, в Україні буде різноманітна погода залежно від регіонів. Так, на півдні буде літня спека, а захід накриють дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 26 травня

Синоптики розповіли, що 26 травня у північних, більшості західних, центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях будуть короткочасні дощі. Вдень місцями можливі грози та сильні опади на Житомирщині, Вінниччині та Одещині. На решті територій буде сухо.

Також у понеділок буде південно-східний вітер 7-12 м/с, але вдень на Лівобережжі очікуються штормові пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 26 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі коливатиметься в межах +4...+9 °C, а вдень підніметься до +12...+17 °C. На решті території вночі очікується +12...+17 °C, вдень +19...+24 °C. Водночас на сході та південному сході країни буде літня спека, адже стовпчики термометрів показуватимуть там +25...+30 °C.

Нагадаємо, погоду на 26 травня спрогнозувала також Наталка Діденко. Відтак, температура повітря коливатиметься від +9 °C до + 29 °C.

Також синоптики попереджали, що вітер та грози сунуть з моря, тому одеситам варто готуватися до удару стихії.