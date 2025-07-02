Погода в Украине на 3 июля — где ждать аномальной жары

Сильная жара. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 3 июля, будет очень жаркой. Над Украиной будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать рассеиванию облаков и повышению температуры. Однако в некоторых регионах все же стоит ждать дождей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 3 июля от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, что поле повышенного давления, которое будет формироваться над Украиной 3 июля, будет способствовать рассеиванию облаков и повышению температуры. Больше всего жару почувствуют на западе и юге страны. Только на востоке и юго-востоке атмосферный фронт добавит немного влаги, поэтому там будет умеренно тепло.

Температура воздуха в Украине на 3 июля. Фото: Укргидрометцентр

В четверг осадков не предвидится, лишь ночью на юго-востоке, а днем на востоке Украины, местами возможны кратковременные дожди. Ветер завтра тоже утихнет, ожидается 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °C, на побережье морей до +20 °C. Однако днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 °C, на западе и юге до +33 °C, а в восточных областях до +21...+26 °C.

Погода в Украине 3 июля от Наталки Диденко

По прогноз Наталки Диденко, завтра в Украину подступит настоящая летняя жара — в течение дня ожидается +27...+32 °C. Кроме того, синоптик предупредила восточные области о грозовых дождях 3 июля днем. Из-за этого там будет несколько свежее.

Карта температур в Украине 3 июля. Фото: Метеопост

Также она рассказала, что уже 4 июля температура поднимется еще выше, а 5-6 июля жара отойдет. Однако это ненадолго, ведь с 7 июля летнее тепло накроет Украину новой волной.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, недавно в США произошел "танцующий" смерч. Стихия повредила жилые дома, повалила деревья и привела к травмам у нескольких человек.

Также мы писали, что Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Это может вызвать незначительные сбои в работе энергетических систем, а также повлиять на здоровье людей.