Погода в Україні на 3 липня — де чекати аномальної спеки

Розігріє до +32 °С — яким регіонам завтра готуватись до спеки
Погода в Україні у четвер, 3 липня, буде дуже спекотною. Над Україною формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури. Однак в деяких регіонах все ж варто чекати дощів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 3 липня від Укргідрометцентру
В Укргідрометцентрі розповіли, що поле підвищеного тиску, яке формуватиметься над Україною 3 липня, сприятиме розсіюванню хмар та підвищенню температури. Найбільше спеку відчують на заході та півдні країни. Лише на сході та південному сході атмосферний фронт додасть трохи вологи, тому там буде помірно тепло.
У четвер опадів не передбачається, лише вночі на південному сході, а вдень на сході України, місцями можливі короткочасні дощі. Вітер завтра теж вщухне, очікується 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, на узбережжі морів до +20 °C. Проте вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °C, на заході та півдні до +33 °C, а в східних областях до +21...+26 °C.
Погода в Україні 3 липня від Наталки Діденко
За прогнозом Наталки Діденко, завтра до України підступить справжня літня спека — упродовж дня очікується +27...+32 °C. Крім того, синоптик попередила східні області про грозові дощі 3 липня вдень. Через це там буде дещо свіжіше.
Також вона розповіла, що вже 4 липня температура підвищиться ще більше, а 5-6 липня спека відійде. Проте це ненадовго, адже з 7 липня літнє тепло накриє Україну новою хвилею.
Нагадаємо, нещодавно у США стався "танцюючий" смерч. Стихія пошкодила житлові будинки, повалила дерева та призвела до травм у кількох людей.
Також ми писали, що Землю накрила магнітна буря рівня G1. Це може спричинити незначні збої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на здоров'я людей.
Читайте Новини.LIVE!