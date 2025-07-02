Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Розігріє до +32 °С — яким регіонам завтра готуватись до спеки

Розігріє до +32 °С — яким регіонам завтра готуватись до спеки

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 23:54
Погода в Україні на 3 липня — де чекати аномальної спеки
Сильна спека. Фото: Новини.LIVE

​​​​Погода в Україні у четвер, 3 липня, буде дуже спекотною. Над Україною формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури. Однак в деяких регіонах все ж варто чекати дощів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 3 липня від Укргідрометцентру​

В Укргідрометцентрі розповіли, що поле підвищеного тиску, яке формуватиметься над Україною 3 липня, сприятиме розсіюванню хмар та підвищенню температури. Найбільше спеку відчують на заході та півдні країни.  Лише на сході та південному сході атмосферний фронт додасть трохи вологи, тому там буде помірно тепло. 

Погода в Україні 3 липня
Температура повітря в Україні на 3 липня. Фото: Укргідрометцентр

У четвер опадів не передбачається, лише вночі на південному сході, а вдень на сході України, місцями можливі короткочасні дощі. Вітер завтра теж вщухне, очікується 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, на узбережжі морів до +20 °C. Проте вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °C, на заході та півдні до +33 °C, а в східних областях до +21...+26 °C. 

Погода в Україні 3 липня від Наталки Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, завтра до України підступить справжня літня спека — упродовж дня очікується +27...+32 °C. Крім того, синоптик попередила східні області про грозові дощі 3 липня вдень. Через це там буде дещо свіжіше. 

Прогноз погоди в Україні 3 липня
Карта температур в Україні 3 липня. Фото: Метеопост

Також вона розповіла, що вже 4 липня температура підвищиться ще більше, а 5-6 липня спека відійде. Проте це ненадовго, адже з 7 липня літнє тепло накриє Україну новою хвилею. 

Якою буде погода в Україні 3 липня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, нещодавно у США стався "танцюючий" смерч. Стихія пошкодила житлові будинки, повалила дерева та призвела до травм у кількох людей.

Також ми писали, що Землю накрила магнітна буря рівня G1. Це може спричинити незначні збої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на здоров'я людей.

літо синоптик прогноз погоди погода в Україні спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації