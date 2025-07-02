Погода в Україні на 3 липня — де чекати аномальної спеки

Сильна спека. Фото: Новини.LIVE

​​​​Погода в Україні у четвер, 3 липня, буде дуже спекотною. Над Україною формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури. Однак в деяких регіонах все ж варто чекати дощів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 3 липня від Укргідрометцентру​

В Укргідрометцентрі розповіли, що поле підвищеного тиску, яке формуватиметься над Україною 3 липня, сприятиме розсіюванню хмар та підвищенню температури. Найбільше спеку відчують на заході та півдні країни. Лише на сході та південному сході атмосферний фронт додасть трохи вологи, тому там буде помірно тепло.

Температура повітря в Україні на 3 липня. Фото: Укргідрометцентр

У четвер опадів не передбачається, лише вночі на південному сході, а вдень на сході України, місцями можливі короткочасні дощі. Вітер завтра теж вщухне, очікується 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, на узбережжі морів до +20 °C. Проте вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °C, на заході та півдні до +33 °C, а в східних областях до +21...+26 °C.

Погода в Україні 3 липня від Наталки Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, завтра до України підступить справжня літня спека — упродовж дня очікується +27...+32 °C. Крім того, синоптик попередила східні області про грозові дощі 3 липня вдень. Через це там буде дещо свіжіше.

Карта температур в Україні 3 липня. Фото: Метеопост

Також вона розповіла, що вже 4 липня температура підвищиться ще більше, а 5-6 липня спека відійде. Проте це ненадовго, адже з 7 липня літнє тепло накриє Україну новою хвилею.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, нещодавно у США стався "танцюючий" смерч. Стихія пошкодила житлові будинки, повалила дерева та призвела до травм у кількох людей.

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