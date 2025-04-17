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Разогреет до +24 °C, но возможны грозы — где завтра ждать осадков

17 апреля 2025 18:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 18 апреля — прогноз от Укргидрометцентра
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

По всей Украине в пятницу, 18 апреля, будет теплая погода, которой не помешают даже оживленный ветер южных направлений. Однако в нескольких регионах ожидаются дожди, а местами грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Погода в Украине 18 апреля

По данным синоптиков, 18 апреля в Украине погоду будет определять поле высокого давления. Только на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что обусловит небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. На остальной территории — без осадков.

В течение дня по всей Украине будет теплая погода, которой не повредит даже ветер южных направлений с порывами 7-12 м/с. Только на побережье морей максимальная температура будет несколько ниже из-за прохладной водной поверхности.

Прогноз погоди в Україні 18 квітня
Погода в Украине на 18 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, днем +19...+24 °C, а на побережье морей +15...+20 °C.

Напомним, в Киеве и области завтра также будет теплая погода без дождей.

В то же время синоптики предупредили, что в мае может быть аномальное похолодание. Столбики термометров опустятся до нуля.

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