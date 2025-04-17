Погода в Україні завтра, 18 квітня — прогноз від Укргідрометцентру

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

По всій Україні у п'ятницю, 18 квітня, буде тепла погода, якій не завадять навіть жвавий вітер південних напрямків. Однак у кількох регіонах очікуються дощі, а подекуди грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 18 квітня

За даними синоптиків, 18 квітня в Україні погоду визначатиме поле високого тиску. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами. На решті території — без опадів.

Упродовж дня по всій Україні буде тепла погода, якій не зашкодить навіть вітер південних напрямків з поривами 7-12 м/с. Лише на узбережжі морів максимальна температура буде дещо нижчої через прохолодну водну поверхню.

Погода в Україні на 18 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, вдень +19...+24 °C, а на узбережжі морів +15...+20 °C.

Нагадаємо, у Києві та області завтра також буде тепла погода без дощів.

Водночас синоптики попередили, що у травні може бути аномальне похолодання. Стовпчики термометрів опустяться до нуля.