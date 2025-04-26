Прогноз погоды в Украине на завтра 27 апреля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Резкое похолодание и мокрый снег — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 27 апреля, ожидается со снижением температуры воздуха. Местами прогнозируют дождь, мокрый снег и заморозки.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода на 27 апреля от Укргидрометцентра
По всей территории страны ожидается переменная облачность. Небольшой дождь будет ночью в Крыму и днем в восточных областях. Ветер преимущественного северного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет +1...+6 °C. Кроме Крыма и Приазовья, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5 °C, а в западных и северных областях и в воздухе — 0...-3 °C. Днем потеплеет до +7...+12 °C, на Закарпатье и юге — +11...+16 °C.
Погода на завтра от Натальи Диденко
Синоптик отмечает, что небольшие дожди завтра будут только в восточных областях и северо-востоке, однако на Сумщине возможен мокрый снег.
В течение дня температура воздуха ожидается +10...+16 °C.
Диденко предупреждает, что ближайшей ночью в большинстве областей Украины на почве прогнозируются заморозки.
В Киеве завтра будет солнечно, однако холодно. Ночью в столице ожидается +1...+3 °C, днем +10...+12 °C.
Напомним, в Одессе завтра дождь не прогнозируется, однако максимальная температура воздуха днем будет +14 °C.
Ранее синоптики предупредили украинцев о заморозках в начале мая. Кроме того, ожидаются осадки.
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