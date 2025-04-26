Прогноз погоды в Украине на завтра 27 апреля от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 27 апреля, ожидается со снижением температуры воздуха. Местами прогнозируют дождь, мокрый снег и заморозки.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 27 апреля от Укргидрометцентра

По всей территории страны ожидается переменная облачность. Небольшой дождь будет ночью в Крыму и днем в восточных областях. Ветер преимущественного северного направления со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет +1...+6 °C. Кроме Крыма и Приазовья, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5 °C, а в западных и северных областях и в воздухе — 0...-3 °C. Днем потеплеет до +7...+12 °C, на Закарпатье и юге — +11...+16 °C.

Заморозки в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на завтра от Натальи Диденко

Синоптик отмечает, что небольшие дожди завтра будут только в восточных областях и северо-востоке, однако на Сумщине возможен мокрый снег.

Погода в Украине 27 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

В течение дня температура воздуха ожидается +10...+16 °C.

Диденко предупреждает, что ближайшей ночью в большинстве областей Украины на почве прогнозируются заморозки.

В Киеве завтра будет солнечно, однако холодно. Ночью в столице ожидается +1...+3 °C, днем +10...+12 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе завтра дождь не прогнозируется, однако максимальная температура воздуха днем будет +14 °C.

Ранее синоптики предупредили украинцев о заморозках в начале мая. Кроме того, ожидаются осадки.