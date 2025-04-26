Прогноз погоди в Україні на завтра 27 квітня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Різке похолодання та мокрий сніг — прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 27 квітня, очікується зі зниженням температури повітря. Місцями прогнозують дощ, мокрий сніг та заморозки.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 27 квітня від Укргідрометцентру
По всій території країни очікується мінлива хмарність. Невеликий дощ буде вночі в Криму та вдень у східних областях. Вітер переважного північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі буде +1...+6 °C. Крім Криму та Приазовʼя, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 °C, а у західних та північних областях і в повітрі — 0...-3 °C. Вдень потеплішає до +7...+12 °C, на Закарпатті та півдні — +11...+16 °C.
Погода на завтра від Наталки Діденко
Синоптик зазначає, що невеликі дощі завтра будуть лише в східних областях та північному сході, однак на Сумщині можливий мокрий сніг.
Протягом дня температура повітря очікується +10...+16 °C.
Діденко попереджає, що найближчої ночі в більшості областей України на ґрунті прогнозуються заморозки.
У Києві завтра буде сонячно, однак холодно. Вночі у столиці очікується +1...+3 °C, вдень +10...+12 °C.
Нагадаємо, в Одесі завтра дощ не прогнозується, однак максимальна температура повітря вдень буде +14 °C.
Раніше синоптики попередили українців про заморозки на початку травня. Крім того, очікуються опади.
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