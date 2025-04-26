Прогноз погоди в Україні на завтра 27 квітня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 27 квітня, очікується зі зниженням температури повітря. Місцями прогнозують дощ, мокрий сніг та заморозки.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода на 27 квітня від Укргідрометцентру

По всій території країни очікується мінлива хмарність. Невеликий дощ буде вночі в Криму та вдень у східних областях. Вітер переважного північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі буде +1...+6 °C. Крім Криму та Приазовʼя, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 °C, а у західних та північних областях і в повітрі — 0...-3 °C. Вдень потеплішає до +7...+12 °C, на Закарпатті та півдні — +11...+16 °C.

Заморозки в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на завтра від Наталки Діденко

Синоптик зазначає, що невеликі дощі завтра будуть лише в східних областях та північному сході, однак на Сумщині можливий мокрий сніг.

Погода в Україні 27 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Протягом дня температура повітря очікується +10...+16 °C.

Діденко попереджає, що найближчої ночі в більшості областей України на ґрунті прогнозуються заморозки.

У Києві завтра буде сонячно, однак холодно. Вночі у столиці очікується +1...+3 °C, вдень +10...+12 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі завтра дощ не прогнозується, однак максимальна температура повітря вдень буде +14 °C.

Раніше синоптики попередили українців про заморозки на початку травня. Крім того, очікуються опади.