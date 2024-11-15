Прогноз погоды в Украине на завтра 16 ноября

Резкая смена погоды — чего ожидать в Украине завтра
Погода в Украине завтра, 16 ноября, ожидается с потеплением. Почти по всей территории страны осадков не предвидится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 16 ноября от Укргидрометцентра
Синоптики отмечают, что будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится, лишь на востоке и юго-востоке ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.
На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром ожидается местами туман.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет -2...+3 °С, а в Крыму +1...+6 °С. Днем ожидается +3...+8 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик рассказала, что антициклон Azzedine обеспечит сухую погоду и потепление. Ветер изменит направление с северо-западного на юго-западный.
Температура воздуха по стране составит +4...+9 °C.
По словам Диденко, в Киеве сохранится сухая погода без осадков. Температура воздуха будет +7 °C.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве завтра ожидается облачная и прохладная погода.
А 13 ноября часть Украины засыпало снегом. Осадки наблюдались во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях, а также в Житомире.
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