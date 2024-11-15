Прогноз погоды в Украине на завтра 16 ноября

Осенняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 16 ноября, ожидается с потеплением. Почти по всей территории страны осадков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 16 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится, лишь на востоке и юго-востоке ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября. Фото: Укргидрометцентр

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром ожидается местами туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет -2...+3 °С, а в Крыму +1...+6 °С. Днем ожидается +3...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что антициклон Azzedine обеспечит сухую погоду и потепление. Ветер изменит направление с северо-западного на юго-западный.

Карта действия антициклона Azzedine. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха по стране составит +4...+9 °C.

По словам Диденко, в Киеве сохранится сухая погода без осадков. Температура воздуха будет +7 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве завтра ожидается облачная и прохладная погода.

А 13 ноября часть Украины засыпало снегом. Осадки наблюдались во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях, а также в Житомире.