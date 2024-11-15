Прогноз погоди в Україні на завтра 16 листопада

Осіння погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 16 листопада, очікується з потеплінням. Майже по всій території країни опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 16 листопада від Укргідрометцентра

Синоптики зазначають, що буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається, лише на сході та південному сході вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та зранку очікується місцями туман.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде -2...+3 °С, а в Криму +1...+6 °С. Вдень очікується +3...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що антициклон Azzedine забезпечить суху погоду та потепління. Вітер змінить напрямок з північно-західного на південно-західний.

Карта дії антициклону Azzedine. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря по країні становитиме +4...+9 °C.

За словами Діденко, у Києві утримається суха погода без опадів. Температура повітря буде +7 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві завтра очікується хмарна та прохолодна погода.

А 13 листопада частину України засипало снігом. Опади спостерігалися в Львівській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у Житомирі.