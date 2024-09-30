Магнитные бури 30 сентября — прогноз для метеозависимых

Радиационный шторм и влияние на людей — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в понедельник, 30 сентября, на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 сентября
За последние 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1.
В понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 30 сентября:
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 57.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.
Напомним, 30 сентября пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха. Люди жалуются на неприятный запах и тяжесть в воздухе, что затрудняет дыхание.
Также мы писали, что на протяжении всей следующей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.
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