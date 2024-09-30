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Радиационный шторм и влияние на людей — прогноз магнитных бурь на сегодня

30 сентября 2024 11:23
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 30 сентября — прогноз для метеозависимых
Мужчина чувствует сильную головную боль. Фото: healthapple.info
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в понедельник, 30 сентября, на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1.

В понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 30 сентября:

  • возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 57.
Магнитные бури
Мигрень у женщины. Фото: Freepik

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, 30 сентября пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха. Люди жалуются на неприятный запах и тяжесть в воздухе, что затрудняет дыхание.

Также мы писали, что на протяжении всей следующей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.

погода магнитные бури головная боль погода в Украине мигрень

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