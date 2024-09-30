Магнитные бури 30 сентября — прогноз для метеозависимых

Мужчина чувствует сильную головную боль. Фото: healthapple.info

Магнитных бурь в понедельник, 30 сентября, на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 сентября

За последние 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1.

В понедельник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 30 сентября:

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 57.

Мигрень у женщины. Фото: Freepik

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, 30 сентября пылевая буря накрыла ряд украинских городов. Зафиксировано серьезное ухудшение качества воздуха. Люди жалуются на неприятный запах и тяжесть в воздухе, что затрудняет дыхание.

Также мы писали, что на протяжении всей следующей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.