Магнітні бурі 30 вересня — прогноз для метеозалежних

Чоловік відчуває сильний головний біль. Фото: healthapple.info

Магнітних бур у понеділок, 30 вересня, на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 вересня

За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1.

У понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 30 вересня:

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 57.

Мігрень у жінки. Фото: Freepik

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, 30 вересня пилова буря накрила низку українських міст. Зафіксовано серйозне погіршення якості повітря. Люди скаржаться на неприємний запах і важкість у повітрі, що ускладнює дихання.

Також ми писали, що упродовж всього наступного тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію.