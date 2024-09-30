Магнітні бурі 30 вересня — прогноз для метеозалежних

Радіаційний шторм та вплив на метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у понеділок, 30 вересня, на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 30 вересня
За останні 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1.
У понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 30 вересня:
- можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 57.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття
Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
- більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся нормального режиму дня;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.
Нагадаємо, 30 вересня пилова буря накрила низку українських міст. Зафіксовано серйозне погіршення якості повітря. Люди скаржаться на неприємний запах і важкість у повітрі, що ускладнює дихання.
Також ми писали, що упродовж всього наступного тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію.
Читайте Новини.LIVE!