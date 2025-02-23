Магнитные бури 23 февраля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в воскресенье, 23 февраля, не ожидается. Однако в течение суток возможен радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 февраля

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Зафиксировано восемь вспышек класса С и одна М1,4, которая может спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Геомагнитное поле предполагается спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 23 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 64

Головная боль. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм:

Соблюдайте режим сна;

легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе или йога могут улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;

сбалансируйте питание;

обезвоживание может ухудшить ваше состояние, поэтому пейте воду регулярно в течение дня;

избегание стрессовых ситуаций, медитация или простые дыхательные упражнения могут уменьшить влияние магнитных бурь на организм;

обеспечьте тишину и комфорт в доме.

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