Магнитные бури 23 февраля — чего ожидать метеозависимым

Радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в воскресенье, 23 февраля, не ожидается. Однако в течение суток возможен радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 23 февраля
За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Зафиксировано восемь вспышек класса С и одна М1,4, которая может спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Геомагнитное поле предполагается спокойного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 23 февраля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 64
Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм:
- Соблюдайте режим сна;
- легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе или йога могут улучшить самочувствие, улучшить кровообращение и снизить стресс;
- сбалансируйте питание;
- обезвоживание может ухудшить ваше состояние, поэтому пейте воду регулярно в течение дня;
- избегание стрессовых ситуаций, медитация или простые дыхательные упражнения могут уменьшить влияние магнитных бурь на организм;
- обеспечьте тишину и комфорт в доме.
Напомним, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей значительно возросла. Ученые считают, что это может произойти 22 декабря 2032 года.
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