Магнітні бурі 23 лютого — чого очікувати метеозалежним

Радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у неділю, 23 лютого, не очікується. Однак протягом доби можливий радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 лютого
За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Зафіксовано вісім спалахів класу С та один М1,4, який може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Геомагнітне поле передбачається спокійного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 23 лютого:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 64
Як зменшити вплив магнітних бур на організм:
- Дотримуйтесь режиму сну;
- легкі фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі або йога можуть покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
- збалансуйте харчування;
- зневоднення може погіршити ваш стан, тому пийте воду регулярно протягом дня;
- уникання стресових ситуацій, медитація або прості дихальні вправи можуть зменшити вплив магнітних бур на організм;
- забезпечте тишу та комфорт у домі.
Нагадаємо, ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею значно зросла. Науковці вважають, що це може статися 22 грудня 2032 року.
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