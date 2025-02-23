Магнітні бурі 23 лютого — чого очікувати метеозалежним

Головний біль. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у неділю, 23 лютого, не очікується. Однак протягом доби можливий радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 лютого

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Зафіксовано вісім спалахів класу С та один М1,4, який може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Геомагнітне поле передбачається спокійного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 23 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 64

Головний біль. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на організм:

Дотримуйтесь режиму сну;

легкі фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі або йога можуть покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;

збалансуйте харчування;

зневоднення може погіршити ваш стан, тому пийте воду регулярно протягом дня;

уникання стресових ситуацій, медитація або прості дихальні вправи можуть зменшити вплив магнітних бур на організм;

забезпечте тишу та комфорт у домі.

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