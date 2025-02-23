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Радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

23 лютого 2025 11:24
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 23 лютого — чого очікувати метеозалежним
Головний біль. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур у неділю, 23 лютого, не очікується. Однак протягом доби можливий радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 лютого

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Зафіксовано вісім спалахів класу С та один М1,4, який може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Геомагнітне поле передбачається спокійного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 23 лютого:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 64
Магнітні бурі 23 лютого
Головний біль. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на організм:

  • Дотримуйтесь режиму сну;
  • легкі фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі або йога можуть покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
  • збалансуйте харчування;
  • зневоднення може погіршити ваш стан, тому пийте воду регулярно протягом дня;
  • уникання стресових ситуацій, медитація або прості дихальні вправи можуть зменшити вплив магнітних бур на організм;
  • забезпечте тишу та комфорт у домі.

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