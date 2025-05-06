Погода сегодня, 6 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 6 мая, дали синоптики. Будет облачно. На востоке и юго-востоке страны без осадков. На севере небольшие кратковременные дожди. На остальной территории умеренные осадки.

Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 6 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Северо-восточный (на юге и востоке юго-западный) ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 °С, на западе на севере — до +4...+9 °С. Днем потеплеет до +11...+16 °С, на востоке и юго-востоке — до +20...+25 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с северо-востока. Ночью в области температура воздуха будет держаться в пределах +4...+9 °С, а в столице — +6...+8 °С. Днем на Киевщине воздух прогреется до +11...+16 °С, а в Киеве — до +13...+15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 6 мая в большинстве областей Украины будет +10...+17 °С, но на юго-востоке ожидается до +20...+25 °С, а на Луганщине — до +27 °С. Дожди вероятны почти повсеместно. Преимущественно сухо будет только в юго-восточной части страны.

В Киеве максимальная температура составит +14 °С. Есть вероятность небольшого дождя.

Напомним, по прогнозу синоптиков 6 мая в Украине будет облачно. Почти по всей территории будут дожди.

Также мы сообщали, что в Киеве 6 мая похолодает. Возможен небольшой кратковременный дождь.