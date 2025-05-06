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Прохолода й дощі — яка погода буде в Україні сьогодні

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Дата публікації: 6 травня 2025 06:25
Погода сьогодні, 6 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 травня, надали синоптики. Буде хмарно. На сході  та південному сході країни без опадів. На півночі невеликі короткочасні дощі. На решті території помірні опади.

Про це в понеділок, 5 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 6 травня 2025 року
Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Північно-східний (на півдні та сході південно-західний) вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+13 °С, на заході на півночі — до +4...+9 °С. Удень потеплішає до +11...+16 °С, на сході та південному сході — до +20...+25 °С.

Температури в Україні 6 травня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з північного сходу. Уночі в області температура повітря триматиметься в межах +4...+9 °С, а у столиці — +6...+8 °С. Удень на Київщині повітря прогріється до +11...+16 °С, а в Києві — до +13...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 6 травня в більшості областей України буде +10...+17 °С, але на південному сході очікується до +20...+25 °С, а на Луганщині — до +27 °С. Дощі ймовірні майже повсюди. Переважно сухо буде лише в південно-східній частині країни.

У Києві максимальна температура становитиме +14 °С. Є ймовірність невеликого дощу.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків 6 травня в Україні буде хмарно. Майже по всій території будуть дощі.

Також ми повідомляли, що в Києві 6 травня похолодає. Можливий невеликий короткочасний дощ.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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