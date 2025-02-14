Погода сегодня, 14 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время гололеда. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 14 февраля, дали синоптики. Будет облачно, и ожидается изменение синоптической ситуации.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 14 февраля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

"Холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы, поэтому в большинстве областей температура повысится, особенно ночью. К тому же, атмосферный фронт обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе с дождем", — отмечают синоптики.

Ветер будет дуть с юго-запада, а днем на западе страны — с северо-запада. Его скорость составит 7–12 м/с.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью без осадков, а днем небольшой мокрый снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В области ночная температуры составит -3...-8 °С, а дневная — -2...+3 °С. В Киеве ночью будет -5...-7 °С, а днем — 0...+2 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В западных областях на дорогах гололедица (І, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Атмосферный фронт". Фото: Wetterpade

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 февраля в Украине ожидается достаточно теплая погода. В течение дня температура воздуха составит +1...+6 °С, а в южной части — +6...+9 °С. Ночью столбики термометров опустятся до -5...-12 °С, а на крайнем западе будет +1...+3 °С.

"В пятницу холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные, северные области, коснется частично центральной части. На юге и востоке без осадков", — прогнозирует Диденко.

В Киеве 14 февраля ожидаются снег и порывистый юго-западный ветер. Ночью в столице будет мороз до -6 °С, а днем потеплеет до +2 °С.

Напомним, во Львове 14 февраля ожидается мокрый снег и дождь. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 14 февраля в Украине будет атмосферный фронт, который обусловит снегопады. Правда, днем воздух в некоторых областях прогреется до +9 °С.